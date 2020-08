Vernieuwde Kia Stonic knalt je beeldscherm op

Je leven is nu compleet dankzij de vernieuwde Kia Stonic Mild Hybrid.

Je zou het niet direct zeggen, maar het was hoog tijd voor de vernieuwde Kia Stonic. De compacte Koreaanse crossover is precies 3 jaar op de Nederlandse markt.

Vernieuwde Kia Stonic

De Kia Stonic wordt onder de Niro gepositioneerd en staat op het ‘GB’-platform van Hyundai-Kia, waar auto’s als de i20, Kona en Rio ook op staan. Een crossover van Polo-formaat, zeg maar. De Kia Stonic is een redelijk populaire auto in een oververzadigde doch omvangrijke markt. In Nederland zijn er in totaal iets meer dan 6.000 Stonics verkocht.

Compacte stadsrakker

Dit jaar staat de teller al op 1.700 stuks. Relatief gezien is het dus een topjaar voor de compacte stadsrakker, zeker gezien de dalende markt is het opvallend om te zien dat de Stonic waarschijnlijk zijn beste jaar gaat beleven. De vernieuwde Kia Stonic kan alleen maar een positieve duit in het zakje doen. Voor het eerst wordt de auto leverbaar als milde hybride, dus met een 48V-assistent om de auto in beweging te zetten. Deze 48V-generator is gekopppeld aan een 1.0 T-GDI. Die eenliter motor is niet de bekende Kappa-motor, maar een compleet nieuwe ‘Smartstream’-motor.

100 of 120 pk

Qua vermogen bleef alles bij het oude voor de vernieuwde Kia Stonic: je kunt kiezen uit 100 of 120 paarden voor de driecilinder benzinemotor. Wel is de motor in staat om meer koppel te leveren én is de motor efficiënter met brandstof.

Transmissie

De motor is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling of een handgeschakelde zesbak. Bijzonder aan de handbak is dat deze voorzien is van ‘clutch by wire’. Met beide bakken kan ‘gezeild’ worden, om zo nog net een beetje zuiniger te zijn dan het geval was.

Interieur

Het interieur was nog behoorlijk fris en bij de tijd, dus daar zijn geen enorme wijzigingen. Wel werd het infotainmentscherm aangepast. Deze is voorzien van het UVO Connect Phase II waarmee je toegang hebt tot een heleboel online diensten. Uiteraard kun je het systeem koppelen aan je Android of Apple smartphone.

Uiterlijke wijzigingen?

De uiterlijke wijzigingen behandelen we meestal als eerste, maar bij de vernieuwde Kia Stonic zijn deze minimaal. Zie het dan ook echt als een modelupdate dan een raszuivere facelift. De koplampen zijn nu full-LED’s, er zijn twee nieuwe kleuren (Sporty Blue en Perennial Grey), een nieuwe contrastkleur voor het dak (Most Yellow) en ook de 16 inch grote wielen zijn compleet nieuw.

Nederland

De vernieuwde Kia Stonic komt uiteraard ook naar Nederland. Halverwege september staat de hippe mobiel bij de betere Kia-dealer. Ter zijner tijd worden de prijzen, beschikbaarheid en exacte uitrusting bekendgemaakt. Standaard krijg je je sowieso zeven jaar garantie, mits je niet meer dan 150.000 km rijdt.