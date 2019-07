Natuurlijk, een half miljoen Nederlanders rijden nu op winterbanden

Rob Geus vindt hier waarschijnlijk wat van. De BOVAG ook, trouwens.

Het is natuurlijk ook een monsterklus. Banden verwisselen. Je moet de telefoon pakken, bellen naar de garage en een afspraak maken. Of je de winterbanden kan wisselen met de zomerbanden. Dan moet je helemaal naar de garage toe. Soms kan het wel een kwartier tot een half uur duren voordat de juiste banden gemonteerd zijn. Dat kun je niet vragen van een mens.

Het is natuurlijk veel te omslachtig. Dus wat doe je dan? Precies, laat die winterbanden lekker zitten. Het is nu bijzonder warm op het moment: meer dan veertig graden. BOVAG heeft een onderzoek gedaan of automobilisten ook hun banden aanpassen aan het weer en wat blijkt: niet allemaal. Er zijn namelijk, naar schatting, zo’n 500.000 auto’s op dit moment rondrijden op winterschoeisel. Van de 1.138 onderzochte auto’s stonden er 60 stuks op winterbanden.

Ondanks dat winterbanden en zomerbanden beide zwart en rond zijn, zijn er wel degelijk verschillen. Met name het profiel en de compound. De winterband maakt meer gebruik van natuurrubber, is zachter en heeft meer profiel en ribbeltjes om sneeuw deugdelijk af te kunnen voeren. Een zomerband is juist een stukje harder en maakt juist meer gebruik van synthetisch rubber. Winterbanden rijden in de zomer is een zeer slecht idee: het verbruik ligt veel hoger, de banden slijten veel harder en de veiligheid is beduidend minder.

Een opvallend fenomeen is dat meer auto’s rijden op zogenaamde allseason banden. Dit is een soort compromis tussen een winterband en een zomerband, met een accent naar de eigenschappen van een zomerband. Echter, in de winter is de remweg niet iets beter en is er meer grip voorhanden. BOVAG adviseert de automobilist zijn banden te bekijken om te zien wat er nu daadwerkelijk onder ligt. Winterbanden worden vaak aangeduid met een iccontje van een sneeuwvlokje.

Fotocredit: @hhitalia via Autojunk.nl