5x Mercedes-AMG GT 4 Door op Nederlands kenteken

De meest eigenwijze AMG van dit moment doet het niet slecht in ons land.

De Mercedes-AMG CLS 53 is nog niet zoveel gespot is op Autojunk. Zijn sportievere broertje, de Mercedes-AMG GT 4 Door, doet het daarentegen een stuk beter. Niet de goedkopere 43 of 53-variant, maar juist de brute 63-variant is het vaakst gespot tot nu toe. Als je het doet, doe het dan goed moet men gedacht hebben.

Het topmodel is de GT 4 Door 63S 4MATIC+. Vier zitplaatsen en toch specificaties waar een supercar van 10 jaar geleden jaloers op kan worden. Met maar liefst 639 pk en 900 Nm koppel sprint het ding in 3,4 sec naar de honderd. De topsnelheid ligt op 310 km/u. Check hieronder een aantal voorbeelden van Nederlandse configuraties van de AMG GT 4 Door. Het mag geen verrassing heten dat de specificaties wat aan de saaie kant zijn.

Mercedes-AMG AMG GT 4 Door 43 4MATIC+ – zwart – 167.757 euro

De enige AMG instapper uit dit lijstje. Met een 367 pk sterke zescilinder valt er nog steeds genoeg lol te beleven.

Mercedes-AMG AMG GT 4 Door GT 63 S 4MATIC+ – grijs – 251.308 euro

We trappen de 63-reeks af met deze ‘goedkoopste’ uit het lijstje. Een zakelijk uiterlijk in een snelle verpakking.

Mercedes-AMG AMG GT 4 Door GT 63 S 4MATIC+ – grijs – 263.493 euro

Deze eigenaar koos voor de zwarte velgen. Kan dat anno 2019 nog?

Mercedes-AMG AMG GT 4 Door GT 63 S 4MATIC+ – grijs – 270.965 euro

Dit is eveneens een grijze spec met zwarte velgen. Creativiteit is vooralsnog weinig te bespeuren.

Mercedes-AMG AMG GT 4 Door GT 63 S 4MATIC+ – zwart- 274.350 euro

Voorlopig de duurste van Autojunk, met een prijs van bijna 275.000 euro. In dit geval werd er gekozen voor een black on black samenstelling.