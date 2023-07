Verkoopflop blijkt verkooptopper na 8 jaar

Dat is nog eens een mooi verhaal. Een enorme verkoopflop blijkt nu ineens een verkooptopper. Hoe kan dat dan ineens?

De geschiedenis is zich een beetje aan het herhalen. Begin jaren ’70 kregen auto’s het lastiger om aan de stringente emissie-eisen te voldoen. Dit zorgde ervoor dat in de VS alle Muscle Cars hevig geknepen werden waardoor er eigenlijk niet zoveel van overbleef qua power. Qua design ging het ook hard achteruit, waardoor alleen de toffe namen overbleven. Op een uitzondering na stierven ze allemaal uit.

Verkoopflop blijkt verkooptopper

We zitten nu met een trio musclecars waarvan we eigenlijk ook wel weten dat het binnenkort gedaan is. Ford heeft gelukkig nog net een zevende generatie van de Mustang geïntroduceerd, maar de Dodge Challenger loopt op zijn laatste benen. Een elektrische opvolger is al aangekondigd. En de Chevrolet Camaro dan? Nou, dat is binnenkort ook einde verhaal. De laatste generatie geldt als een van de beste, maar het is een enorme verkoopflop.

Jarenlang konden de Challenger en Camaro het niet opnemen tegen de Mustang. Reden voor Dodge en Chevrolet om te stoppen met hun betaalbare coupés met dikke motor. Maar wat blijkt: het publiek wil toch niet dat dat gebeurt. Dat meldt Motor1.com. Van de Challenger was al bekend dat de verkopen weer aan het stijgen. Maar ook de Camara blijkt niet aan te slepen. Sterker nog, de verkopen stegen met maar liefst 110%!

Keizers baard

Wat betekent dit in absolute aantallen? Nou, dat de Camaro nog altijd de nummer drie is. Van april tot juni 2023 verkocht Chevy namelijk 9.557 Camaro’s. De Ford Mustang was met 10.760 exemplaren net iets populairder. Ook moeten we aantekenen dat de productie van en verkoop van de nieuwe generatie nog een beetje op gang moet komen. De populairste Muscle Car is ook de oudste, de Dodge Challenger.

Daarvan verkocht men 12.904 stuks in de afgelopen 3 maanden. Wel is het zo dat de Ford en Dodge een daling zien van respectievelijk 2,2 en 11 procent. Als deze trends zich doorzetten, zal de Camaro binnenkort de nieuwe leider in dit segment zijn. Het is overigens een overwinning ‘des keizers baard’. Alledrie verkopen ze namelijk niet zo denderend als vroeger en stelt het in absolute aantallen niet zoveel voor in vergelijking met de crossovers van deze merken.