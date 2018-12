6 tips om deze winter veilig de weg op te gaan

In de koude maanden van het jaar heeft je auto het zwaar. Voorkom dat jouw auto zich overwerkt!

Die heerlijke, lange zomer is uiteindelijk dan tóch geëindigd. Je loopt weer in je dikste jas en de climate control van de auto blaast nu vooral warme lucht. Uiteraard worden auto’s gebouwd om ook de winter te overleven, maar toch eist dit seizoen zijn tol van de auto. Hij moet aanzienlijk harder zijn best doen om jou in de kou van A naar B te brengen.

Wegenwacht Service van de ANWB staat uiteraard klaar om je te helpen als de auto het toch té zwaar heeft, want in strenge winters zijn het vaak dezelfde problemen die terugkomen. Maar je kunt zelf ook een hoop doen om schade of onhandige situaties te voorkomen. Zes tips die jou en je auto veilig de winter door helpen!

1. Zorg voor goed zicht

Voorkomen is beter dan genezen: een speciale ijsdeken over de voorruit voorkomt dat je ’s ochtends de ruit moet schoonkrabben. Heb je die niet en is de ruit bevroren, dan moet je aan de bak met een krabber. Je kunt ook ruitenontdooier (in een spuitbus) en een droge doek gebruiken. Vergeet niet om voor je veiligheid alle zijruiten en eventueel de achterruit ook ijsvrij te maken. Voor slecht schoongemaakte ruiten kun je zelfs een forse boete van 230 euro krijgen. Controleer ook de buitenspiegels en kijk of de ruitenwissers niet vastgevroren zitten. Wat je niet moet doen: de motor aanzetten en ‘warm laten draaien’ terwijl je krabt. De motor wordt pas echt warm tijdens het rijden en een koude motor stationair laten draaien is slecht voor het milieu. Gebruik geen warm of heet water voor het ontdooien: daardoor kan de ruit barsten door de snelle temperatuurverandering.

2. Bevries niet

Behalve ruiten kunnen ook deuren bevriezen. Smeer deurrubbers preventief in met een speciaal middel of met talkpoeder. Zet de auto niet op de handrem, want ook die kan vastvriezen. De auto in de P-stand of de eerste versnelling zetten is bij strenge vorst beter. Zorg ervoor dat je de ruitensproeiervloeistof tijdig vervangt door vloeistof met antivries (herkenbaar aan zijn blauwe kleur). Toch bevroren? Bij deuren of sloten kun je een föhn of warm water gebruiken, de carrosserie is daar minder gevoelig voor dan de ruiten. Een bevroren handrem kun je proberen nét iets verder aan te trekken; dat breekt het ijs vaak. Lukt dat niet, laat de auto dan even stationair draaien. De remleidingen worden dan warmer en het ijs verdwijnt.

3. Voorkom accuproblemen

Accu’s hebben het ’s winters extra zwaar. Bij veel korte(re) ritjes kan het gebeuren dat de dynamo niet genoeg stroom levert om de accu weer op te laden. Het resultaat: een lege batterij. Tenzij je weet hoe het werkt is het niet aan te raden om zelf aan de slag te gaan met startkabels. Schakel daarvoor de Wegenwacht in. Je kunt ook deze checklist raadplegen over accuproblemen.

4. Grip met de juiste banden

Bij sneeuw en gladheid op de weg profiteer je van een goede set winterbanden onder je auto. Deze hebben een andere rubbersamenstelling dan zomerbanden die zorgt voor een aanzienlijk kortere remweg op koude en gladde ondergronden. In landen als Duitsland, Frankrijk of Luxemburg is het zelfs verplicht om bij winterse omstandigheden de weg op te gaan met winterbanden. In Nederland (nog) niet, maar ook in ons eigen land is het aan te raden om in de koude maanden winterbanden onder de auto te leggen. Bekijk voor meer informatie deze uitgebreide bandentest.

5. Rijgedrag aanpassen

Rijden in de winter vergt het een en ander van jou als bestuurder, ook als de weg niet vol sneeuw of ijs ligt. Pas je rijstijl aan en anticipeer nog meer dan je normaal al doet. De ANWB peilde bij 832 personen wat men het vervelendst vindt in de winter:

Roekeloos rijden en niet anticiperen op de verkeerssituatie (563 ondervraagden, 67,7 procent)

Té voorzichtig rijden (89 ondervraagden, 10,7 procent)

Bestuurders die hun auto niet sneeuw- of ijsvrij hebben gemaakt (80 ondervraagden, 9,6 procent)

Zonder licht of met verkeerd licht rijden (54 ondervraagden, 6,5 procent)

Te laat remmen (15 ondervraagden, 1,8 procent)

Zorg dus dat je de juiste verlichting voert, pas je rijgedrag aan de situatie aan en houd je auto sneeuw- en ijsvrij.

6. Pechhulp in je woonplaats

Omdat veel winterse pechgevallen (accuproblemen of bevroren sloten) je verrassen bij het ’s ochtends wegrijden, vindt zo’n 40% van de bij de ANWB gemelde pechgevallen plaats in de woonplaats van de bestuurder. Wegenwacht Service van de ANWB biedt ook pechhulp voor jouw woonplaats. Een fijne gedachte op het moment dat jouw auto ’s ochtends ineens niet meer wil starten…