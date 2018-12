Ook Maserati moet aan de premium crossover

Zo'n auto kan het Italiaanse merk uit het slop trekken.

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat de Maserati Levante op de markt kwam. Dat was voor de hondstrouwe achterban even slikken. Tradtioneel was Maserati uitermate sterk in het bouwen van aristocratische sportlimousines en elegante coupe’s. De Levante was geen van beide. Een heel groot succes is de auto in Nederland nog niet. De (voornamelijk Duitse) concurrentie is moordend. Ook is de Levante alleen te krijgen in dikke uitvoeringen: minimaal een drie liter zescilinder met vierwielaandrijving, terwijl je de X5 ook kon krijgen met een 2.0 viercilinder diesel en achterwielaandrijving.

Zo’n downgrade zit voor Maserati waarschijnlijk niet in de planning. In plaats daarvan komt Maserati met een nieuw model. De klasse van auto’s als de Audi Q5, Mercedes-Benz GLC en Volvo XC60 is op dit moment immens populair. Er gaan geruchten dat Maserati óók een stukje van die markt wil meepakken. Artiest Vito Possidente nam alvast het initiatief en ‘pende’ deze cross-over met de werktitel ‘Karif’. Voor wie dat niets zegt, Maserati heeft al eens een Karif gebouwd. Een succes was dat gelukkig niet, want zelden zijn er zulke lelijke Maserati’s gebouwd. Pleister op de wonde: het was destijds wél een van de snelste Maserati’s.

Terug naar de schetsen. Het is overduidelijk dat de Levante model heeft gestaan. Het model is echter wat ranker en slanker, wat hem zeker niet misstaat. De steile achterruit doet vermoeden dat de bagageruimte niet al te best zal zijn. Naar het schijnt slaat Maserati de X3 over en creëert het liever een X4 concurrent. Ook de Mercedes-Benz GLC en Porsche Macan vissen in deze vijver. Nog een reden om met een coupé-achtige cross-over te komen heeft natuurlijk te maken met de Alfa Romeo Stelvio. De nieuwe Karif zou op het platform van de Stelvio komen te staan. Wanneer de Karif komt en of dat de definitieve naam wordt, is onbekend. Maar gezien de grootte van het marktsegment en de beschikbare techniek kan Maserati maar beter snel zijn.