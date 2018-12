Parkeren in Antwerpen is voor jou voortaan verboden

Tenzij je uit Antwerpen komt.

Veel grote steden zitten met een parkeerprobleem. De ouderwetse infrastructuur van de stad maakt het nu eenmaal lastig om niet alleen het verkeer mogelijk te maken, maar ook het parkeren. Simpelweg gezegd: er zijn te veel auto’s en te weinig parkeerplaatsen. In Amsterdam lost GroenLinks dat simpel op door parkeren peperduur te maken. Wie in Amsterdam wil parkeren zal zijn hypotheek moeten ophogen of een lening afsluiten. Er komt een moment dat een boete goedkoper wordt dan betaald parkeren.

Imagecredit: @nick_daems via Autojunk.nl

In Antwerpen hebben ze daar een andere oplossing voor gevonden. Daar moet parkeren in Antwerpen weer voor de Antwerpers worden. De parkeerplaatsen in het stadscentrum voor Antwerpen zullen binnenkort alleen beschikbaar zijn voor inwoners van Antwerpen, niet voor mensen van buitenaf. De districtsburgemeester van Antwerpen, Paul Cordy van het N-VA, laat weten dat bezoekers welkom zijn, maar buiten de stad moeten parkeren of een plek moeten zoeken in een parkeergarage.

Imagecredit: @capibaro via Autojunk.nl

Het is een oplossing voor een probleem dat de lokale overheid zelf geschapen heeft. Zo zijn er gemiddeld 140 vergunningen per 100 parkeerplaatsen vergeven. Deze zijn in tegenstelling tot veel steden gewoon gratis, maar het levert veel overlast op. Want naast te veel bewoners kent Antwerpen als grootste Belgische stad ook veel bezoekers. De parkeerplaatsen zijn op, laat Groen Antwerpen weten. Ook stelt de progressieve partij dat er geen vergelijkbare stad in Europa is waar je twee vergunningen per adres kunt krijgen. De motie is al aangenomen, er wordt nu gekeken naar de invulling ervan. Er zullen namelijk uitzonderingen gemaakt moeten worden voor invaliden, hulpverleners en aannemers, bijvoorbeeld. Het is niet de eerste keer dat besluiten van de Antwerpse gemeenteraad het nieuws halen, ook de invoering van de milieuzones deed de wenkbrauwen fronsen.

Imagecredit hoofdfoto: @eniltra via Autojunk.nl