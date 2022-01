BMW iX M60 blijkt veel krachtiger dan verwacht

Kennelijk was een systeemvermogen van 600 pk nog een voorzichtige indicatie. De BMW iX M60 blijkt nog een tandje krachtiger.

i, X en M

‘Het beste van drie werelden: i, X en M’, op die manier kondigt BMW deze volledig elektrische iX M60 aan. Het is dan ook best een bijzondere auto. Hij is elektrisch (i), het is een SUV (X) en BMW M (M) heeft zich met de ontwikkeling bemoeid. Samen met de BMW i4 M50 staat de iX M60 voor de overgang van BMW M naar het segment van geëlektrificeerde sportauto’s. In de toekomst verschijnen er nog veel meer volledig elektrische M-modellen.

600 pk? Veel meer!

Vooral de aandrijflijn van de iX M60 maakt indruk. Die blijkt in de praktijk nog krachtiger dan in eerste instantie werd verwacht. In eerdere berichten over de BMW iX M60 werd een systeemvermogen van 600 pk genoemd. In werkelijkheid gaat het om nog meer vermogen.

1.100 Nm aan koppel!

De BMW iX M60 maakt gebruik van twee elektromotoren. De elektromotor op de achteras levert een maximaal vermogen van 360 kW (490 pk). Het maximale vermogen van de elektromotor op de vooras bedraagt 190 kW (258 pk). Het systeemvermogen komt uit op een slordige 619 pk (455 kW). En dan komt nog het koppel. Hou je vast: een maximumkoppel van 1.015 Nm en in de Sport-modus met geactiveerde Launch Control zelfs 1.100 Nm. Het is dus een absolute krachtpatser. De 0-100-sprint is in 3,9 seconden een feit. De topsnelheid van de BMW iX M60 is elektronisch begrensd op 250 km/u. De andere iX-types halen maximaal 200 km/u.

Achterwielaandrijving

Onder normale rijomstandigheden is de BMW iX M60 uitsluitend achterwiel aangedreven. Dit met het oog op efficiëntie en het vergroten van de actieradius. Bij sterke acceleratie of wielslip schakelt de elektromotor op de vooras bij. Deze vorm van vierwielaandrijving werkt aanzienlijk sneller dan een traditionele tussenbak tussen de voor- en achteras.

Actieradius

En hoe zit het dan met de actieradius? De lithium-ion batterij van deze power-SUV heeft een capaciteit van 105,2 kWh (bruto capaciteit 111,5 kWh). De actieradius is volgens de WLTP-cyclus vastgesteld op 575 kilometer. De M60-uitmonstering is dus overduidelijk onzuiniger, aangezien de iX 50 met dezelfde batterij 630 kilometer (WLTP) kan afleggen op een volle lading stroom. De BMW kan AC laden tot 11 kW en DC snelladen tot 200 kW. Daarmee is de accu van de BMW iX M60 in zo’n 35 minuten op te laden van 10 tot 80 procent. Bovendien is de actieradius bij een laadstatus van 10 procent met DC snelladen in 10 minuten met 150 km te verlengen.

Ondersteltechnologie

Minstens zo interessant is de ondersteltechnologie. De iX M60 heeft voorwielophanging met dubbele draagarmen, een five-link achteras en elektrische Servotronic variabele besturing. Op de achteras zijn ook stabilisatorstangen toegepast. Adaptieve luchtvering voor en achter met elektronisch aangestuurde schokdempers is ook standaard. De stand van de luchtvering wordt voor ieder wiel individueel bepaald en in milliseconden aangepast. Dit moet carrosseriebewegingen en zware lading compenseren. De rijhoogte is met een druk op de knop in de middenconsole ook handmatig aan te passen. Via My Mode is de dempingskarakteristiek verder aan te passen. Exclusief voor de BMW iX M60 ontwikkelde sportbanden zijn optioneel leverbaar.

Ook ‘motorgeluid’!

De BMW iX M60 produceert ook ‘motorgeluid’. Dit geluid is ontwikkeld in samenwerking met Hans Zimmer – wie kent hem niet? – en Renzo Vitale, BMW Group Creative Director Sound. Tijdens het opstarten van de auto klinkt er een sportief riedeltje. Tijdens het rijden zorgt BMW IconicSounds Electric voor feedback op iedere beweging van het stroompedaal. De geluiden zijn aangepast op de instelling van de Driving Experience Control. In My Mode Sport is het geluid wat krachtiger.

Is dit een BMW iX M60?

Je moet overigens wel twee keer kijken dat dit een M-versie is. Het zou ook een iX 40 of iX 50 kunnen zijn. De verschillen zijn subtiel. De remklauwen zijn uitgevoerd in blauw en voorzien van een M logo. Op de zijpanelen van de voor- en achterzijde sieren M logo’s in de nieuwe afwerking hoogglans zwart/Titanium Bronze. Optioneel zijn de 22-inch aerodynamische wielen te voorzien van een Titanium Bronze afwerking.

De BMW iX M60 is verder standaard uitgerust met BMW Live Cockpit Professional en BMW Natural Interaction dat bediening met spraak en gebaren mogelijk maakt. Verder zijn een Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, BMW Laser Light, Comfort Access, Active Seat Ventilation voor bestuurder en voorpassagier en het Heat Comfort Pack standaard. Ongeacht de gekozen weergave of geactiveerde My Mode is links op het informatiedisplay het M logo zichtbaar.

De vanafprijs is nog niet bekend. Die volgt pas tegen de zomer van 2022. Dan vindt ook de wereldwijde introductie plaats.