600+ pk sterke crossover wil Tesla’s pesten

Amerikaans, elektrisch en snel: dat moet wel een Tesla zijn. Of nee, het is een nieuwe ster aan het firmament.

Het mooie van veel merken in je arsenaal hebben als concern zijnde is dat je altijd even mag aankloppen bij de buren om hun innovaties en/of onderdelen te lenen. Dat was handig voor Cadillac in de jaren ’00. Die wilde hun imago van beige automobielen voor nette meneren op leeftijd een beetje in het verleden laten. De Cadillac CTS had daarom zijn pijlen gericht op de supersedans van BMW en Mercedes en de ‘V’ moest dat recept tot het uiterste opvoeren. Cadillac heeft als GM-merk dan het voordeel dat ze een blubberdikke V8 kunnen lenen van Chevrolet, uit de Corvette welteverstaan.

CTS-V

Dat recept hebben ze gelukkig tot en met, eh, nu kunnen volhouden. Eén van de weinige, dan niet de enige super-sedan met V8 (met handbak!) van het moment is de Cadillac CT5 V Blackwing, de opvolger van de CTS-V. Het V-label is nu echter ook uitgebreid naar andere auto’s, zelfs de Escalade is er nu als V. Nu maakt het Amerikaanse merk bekend dat V elektrisch gaat.

Cadillac Lyriq-V

En wel in combinatie met de eerste auto uit de Cadillac ‘IQ-serie’, de Lyriq. Deze elektrische crossover moet aantonen welke kant het op gaat met Cadillac als elektrisch luxemerk. Dat moet sportief kunnen, vinden de Amerikanen. Dus komt de Lyriq-V het segment der elektrische sportauto’s opschudden. Da’s geen makkelijk terrein. Tesla is daar al jaren heer en meester met bizar snelle EV’s, naast startups als Lucid die met auto’s als de Air Sapphire zelfs Tesla nachtmerries kunnen bezorgen. Wat kan Cadillac in de ring zetten als gladiator?

Laten we het zo zeggen: geen extreem slome auto, maar de Cadillac Lyriq-V lijkt in eerste instantie geen grenzen te verleggen. Toch noteert de auto dankzij 615 pk en 880 Nm een sprinttijd van 3,3 seconden naar de 100. Da’s meer dan genoeg om de inzittenden tegen de rugleuning te lijmen bij een flinke acceleratie. Die sprinttijd krijg je als je het spannend klinkende V Mode aanzet, in combinatie met een geavanceerd Launch Control-systeem. En net als de Hyundai Ioniq 5 N genereert de Lyriq-V een geluid, al heeft het merk het nergens over geëmuleerde versnellingen.

Dankzij een prijskaartje van net geen 80.000 dollar is de Cadillac Lyriq-V dan ook niet het wapen tegen een Tesla Model S of X, dan wel de peperdure Lucid Air Sapphire die meer dan twee ton kost. Gezien de prestatiecijfers lijkt hij zijn pijlen ietsje meer gericht te hebben op de sportieve Koreanen (Ioniq 5 N en EV6 GT) of bijvoorbeeld een Ford Mustang Mach-E GT. Dan is ‘ie wat aan de prijzige kant, maar krijg je wel een groot 102 kWh-accupakket met 459 km rijbereik. Uiteraard verzorgen alle wielen de aandrijving middels twee motoren, voor elke as één. GM’s autonome systeem genaamd Supercruise en dikke Brembo-remmen krijg je er gewoon bij.

Een wellicht ietwat moeilijk te plaatsen elektrische super-crossover, maar eentje die in de wereld van Ioniq 5 N’s en Tesla’s wellicht een mooi alternatief kan zijn. Uiteraard blijft de Lyriq-V voor nu een Amerikaans feestje, maar Cadillac is in Europa bezig met een grote rentree. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Zweden mag je de normale Lyriq al bestellen, dus wellicht binnenkort de V ook.