Deze klantenwens kan Lamborghini niet voor je vervullen

Lamborghini is bereid om voor je naar de maan en terug te gaan, maar weigert wel één belangrijke wens van heden ten dage.

Het Italiaanse merk Lamborghini kunnen we toch wel bestempelen als een merk waar de klant het zo gek niet kan verzinnen. Als je maar met genoeg geld over de brug komt. Dan doet Lambo helemaal niet moeilijk over een bijzondere kleurstelling op je nieuwe Temerario of een hyperbeperkte editie van de Revuelto. Tegenwoordig is Lamborghini met hun ‘bespoke’-studio genaamd Polo Storico ook lekker bezig met klassiekers weer helemaal tiptop maken. Het merk is zeker wel zuinig op hun lange en rijke historie. Geef hun een Miura, en ze maken er weer een showroom-versie Miura van als je ze even de tijd en geld geeft.

Continuation

Let wel dat dit historisch besef ook echt blijft bij kijken naar de geschiedenis. Vele merken bieden een ‘continuation’-versie aan van reeds bestaande klassiekers, om ze ‘naar het nu’ te brengen. Sommige merken verbeteren het oude recept dan zelfs om tot het beste van wat we nu kunnen te komen, maar dan in de verpakking van een decennia oud model. Mocht een klant dat willen, dan zegt Lamborghini helaas ‘nee’.

Volgens de baas van Polo Storico, Giuliano Cassataro, is dat het enige wat het merk weigert. Simpelweg omdat het merk niet houdt van oude koeien uit de sloot halen, om het even heel banaal te zeggen. “Voor Lamborghini is er maar één Countach, en dat is die volgens het recept waarmee deze des tijds gebouwd is. Daar willen we niet aanzitten.” De gedachte om de ietwat door betrouwbaarheidskwaaltjes geplaagde oude Lambo’s te verbeteren met kennis van nu is verleidelijk, maar Cassataro wil dus echt niet de historie in de weg zitten. Het moet volgens de oude blauwdrukken. Geen continuation-zaken en vergeet zaken als restomods (dus geen moderne V12 achterin een Countach).

Toekomstige klassiekers

Waarom dan? Omdat Lamborghini sowieso weinig heeft met de historie eindeloos uitmelken. Dat zie je ook wel terug in het feit dat de Countach LPI 800-4 eigenlijk de eerste Lambo is die overduidelijk teruggrijpt naar het verleden. Met de huidige line-up aan auto’s zegt Cassataro dat er geen historie nodig is, omdat ze de klassiekers van binnenkort nu aan het bouwen zijn. Inclusief de Urus, overigens. Tsja, kijk maar hoe we nu naar de LM002 kijken.

De Countach is dus de regel die de uitzondering bevestigt en ook dat is eigenlijk niet voor herhaling vatbaar. Wat je wel kan verwachten is hommages in de vorm van bijvoorbeeld de Aventador Miura Edition, waar de two-tone lak met gouden lak en gouden velgen zoals op de Miura naar een modern model gebracht wordt. Verder dan dat hoef je Lambo’s creaties niet te verwachten. (via The Drive)

Image-credit: broeders-van-andere-moeders Countach en Sián naast elkaar, door @basfransencarphotography op Autoblog Spots.