60ste verjaardag van dit icoon wordt gevierd met record

Op je 60ste verjaardag een Guinness-record krijgen, dat is wel een mooie manier om het te vieren.

Kijk, als jij in het Guinness Book of World Records komt, hebben we in principe niks dan respect voor je. Maar je hebt van die records in de geest van ‘de snelste tijd om al jonglerend met een fiets door een brandende hoepel te springen en in een zwembad te belanden’. Heb je dan het record omdat de tijd zo indrukwekkend is, of omdat jouw kronkel in de kop het grootste is om dit überhaupt te bedenken?

Record

Het record van vandaag is ook zo’n record wat verbroken is omdat waarschijnlijk vrijwel niemand er ooit op is gekomen. Maar we gaan er niet te schijtlollig over doen, want technisch gezien is het een verjaardagscadeau. Het is, ahem, de langste optocht bedrijfswagens ooit. En nee, ze hebben niet een meetlat langs de ochtendspits van de A28 ter hoogte van Nijkerk gelegd. Ford riep het hele Verenigd Koninkrijk op om richting Essex te trekken om de langste optocht Transits, en daarmee dus de langste optocht bedrijfswagens, ooit te maken. En dat is gelukt!

Guinness stelde het record officieel vast op 201 stuks van de Transit. Volgens Ford werd het een bonte mix van Transits in alle soorten, maten en bouwjaren en lukte het zelfs om verschillende omgebouwde Transits als ijscowagens of iets dergelijks erbij te krijgen. Ford mobiliseerde een vloot eigen voertuigen met hun eigen medewerkers om mee te doen, maar de optocht werd pas echt lang omdat ook allerlei Transit-fanaten hun eigen bus meenamen naar de optocht.

Dit alles natuurlijk ter ere van de zestigste verjaardag van de Ford Transit. In 1965 rolde de eerste van de band en de Ford-bestelwagen is al die jaren de beste allemansvriend voor werklui geweest. Helemaal in het Verenigd Koninkrijk, waar de Transit (Custom) de afgelopen 59 jaar ononderbroken de bestverkochte bus van het land is. Ook in Europa kennen we de bus natuurlijk als geen ander. De Transit is de grootste bus en sinds de jaren ’00 zitten daar de Custom, Connect en Courier onder als submodellen. Die ook in de optocht aanwezig waren.

De aanwezigheid van fans was grotendeels dankzij de Transit Van Club uit het Verenigd Koninkrijk, die massaal hun exemplaren van de Ford Transit aan de stoet toevoegden. Elke aanwezige kreeg een digitaal certificaat van Guinness om officieel betiteld te worden als recordhouder.