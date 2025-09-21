Zie jij wat er niet klopt aan deze Lamborghini Revuelto?

En nee, het is niet dat de badges ontbreken op deze Lamborghini Revuelto. Maar het heeft er wel mee te maken.

De doldwaze wereld van replica’s kennen we allemaal wel. Het kan op vele manieren. Zo heb je vele firma’s die klassiekers repliceren omdat ‘de echte’ zo schaars is dat eentje bemachtigen onmogelijk of gigantisch duur is. Daar mogen we wel spreken van vakwerk. Iets minder vakwerk zit in die welbekende glasvezel koetsen van MR2’s en Fiero’s om op een Ferrari te lijken. Dan blijkt toch dat er proportioneel meer verschil zit tussen een MR2 en een F355 dan je denkt, om nog maar te zwijgen over de deceptie wanneer je de motor start en de helft van de cilinders hoort. Waarom dit soort replica’s vaak een misser zijn? Omdat een goede replica het resultaat is van vakwerk, geduld en weten wat je doet.

Lamborghini Revuelto replica

We hebben dus al verklapt wat er niet klopt aan de Lamborghini Revuelto van vandaag. Namelijk dat het geen Revuelto is. Het is het nieuwste project van NHET TV, een stel Vietnamese bouwers die hun werk op YouTube delen. Na een LaFerrari op basis van een Toyota Carina E en een Koenigsegg Jesko met Toyota-motor is hier de nieuwste toevoeging die een Lamborghini Revuelto moet voorstellen.

Nissan Maxima

Allereerst, de basis. De video beweert dat de auto op basis is van een oude Nissan Maxima (A32). En ja, de 3.0 liter grote VQ30 V6 van de Maxima zorgt voor voortstuwing in de nep-Revuelto. Maar ‘op basis van’ is een wat losse term, want dat geduld en vakwerk zit hem in het feit dat er een compleet op maat gemaakt buizenframe is gemaakt, waarop het koetswerk naar het voorbeeld zo goed mogelijk is nagebootst. Het hele proces kostte dan ook 350 dagen en is gedeeld op het YouTube-kanaal van NHET TV.

De Lamborghini-stier is achterwege gelaten, maar ook proportioneel zal je niet elke autofanaat tuk hebben met deze Revuelto. Toch vinden we het knap. De verlichting klopt perfect waardoor de bijzondere LED-signatuur van de Revuelto overgenomen is. De groene lakkleur en hoogglans zwarte afwerking zorgen ervoor dat elk detail zo goed mogelijk lijkt. Er is zelfs een bewegende spoiler!

Van binnen zie je iets sneller dat het om een replica gaat: de algehele sculptuur van een Revuelto-interieur is er, maar dan met goedkopere onderdelen. En ja, de Revuelto heeft ook niet zo’n bizar uitstekende versnellingspook. Enfin, tint de ramen donker genoeg en niemand heeft het door. Wel zijn net als het grote voorbeeld vleugeldeuren toegevoegd.

Kortom: als je dan de boel gaat flessen, doe het dan ook gelijk met volle overgave. Wij kunnen huisvlijt zoals deze Lamborghini Revuelto wel waarderen, al moet je van goede huizen komen om het na te doen.