Elektrische Ford E-Transit komt nu verder en is goedkoper

Precies op tijd voor de emissiezones?

Zoals het er nu voorstaat, gaan verschillende grote steden in Nederland gewoon oude bestelbusjes weren uit het centrum. Ook als dat betekent dat de ondernemer met een elektrische bedrijfswagen niet kan opladen in de emissiezone. Voor de toekomst is het wel zo handig om een elektrisch busje te hebben die ver genoeg komt. Speciaal voor de werklui met laadstress geeft Ford de elektrische E-Transit een nieuwe, grotere batterij.

Waar je eerder alleen kon kiezen voor een 68-kWh batterij is er nu de mogelijkheid tot een 89-kWh accu. Daardoor groeit het maximale rijbereik van 317 kilometer naar 402 kilometer. Volgens Ford is de grotere batterij vooral bedoeld voor klanten die werkzaam zijn buiten het stedelijke gebied. Met andere woorden: de mensen die ver van hun klus in de stad wonen.

Naast de nieuwe batterij kun je nu ook sneller opladen. Het snellaadvermogen klimt van 115 naar 180 kW waardoor je de accu in 28 minuten van 10 naar 80 procent kunt opladen. Dat zijn prima cijfers. Het systeemvermogen blijft wel gelijk: je kunt nog steeds kiezen uit 184 of 269 pk.

Prijzen van de Ford E-Transit

Wie de grotere batterij kiest, zal wel moeten leven met een grotere bus. De 89-kWh accu brengt Ford alleen in de elektrische Transit van het formaatje L3H2 en L4H3. Je betaalt als ondernemer minimaal € 59.995. Met de nieuwe, grotere batterij brengt Ford de prijs van de 68-kWh accu omlaag. De elektrische L2H2-bedrijfswagen gaat voor minimaal € 53.725. En dat is nog zonder het SEBA-zakcentje van de overheid.