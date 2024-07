68% van de dealers willen geen EV’s inruilen

Maar liefst 68% van de dealers wil géén EV’s.

Als EV-basher zit je voorlopig wel goed. Het lijkt er namelijk op dat de EV zit in de hoek waar de klappen vallen. Nu is het ook een polariserend onderwerp. Gelukkig is daar het Duitse tijdschrift Focus dat fair & balanced om de hoek komt zetten.

Die gingen namelijk even kijken hoe populair EV’s zijn in de handel. Wat blijkt: totaal niet. 68% van de dealers in Duitsland zit namelijk totaal niet te wachten op een EV. Dat bleek uit een enquete van vakmagazine ‘KFZ-Betrieb’. Ja, wij hebben daar op de Autoblog-redactietoilet daar ook een stapeltje van liggen. Heerlijk droge kost als je moet ontdoen van de restanten van een Indiase curryschotel.

In hetzelfde onderzoek blijkt dat 51% van de handelaren ervaart dat de elektrische auto’s onverkoopbaar zijn. Om ze nog een beetje te kunnen slijten, moeten ze met enorme kortingen stunten, vaak met meer dan 25% om een beetje vlot die auto te kunnen verkopen. Dus als er geen winst op gemaakt kan worden, laten de handelen die EV’s liever schieten.

Dealers willen geen EV’s

Volgens het onderzoek hebben 61,1% van de handelaren ‘grote verliezen’ geleden met de inkoop van EV’s en 19,1% alsnog ‘kleine verliezen’. Vanwege deze verliezen, biedt 68% van de dealers niet meer op elektrische auto’s.

Is het dan écht allemaal kommer en kwel? Nee, natuurlijk niet, maar het is zo leuk om de angel der nuance ergens uit te halen. Het gaat in het specifiek om oudere elektrische auto’s. Jonge EV’s zijn namelijk wél gewoon in trek.

En we hebben nog meer nuance voor je: elektrische auto’s worden goedkoper en beter. De techniek ontwikkelt zich in razend tempo. Dus wat 5 jaar geleden nog heel acceptabel is, is tegenwoordig al behoorlijk achterhaald. Op het gebied van acteiradius en laadsnelheden zijn er enorme stappen gemaakt. Daarbij zakken de prijzen in veel gevallen.

Tekort aan kennis

Een ander aspect is dt de extreem traditionele autoindustrie niet echt lekker op de hoogte is van EV’s. Ja, net zoals in veel commentsecties heb je op veel feestjes zo’n oom die met een enorme vastberadenheid de domste dingen zegt. Bij Audi en BMW zijn er trainingen gestart om te zorgen dat dealers zo goed mogelijk om kunnen gaan met EV’s.

In veel gevallen is de consument ook niet altijd even goed op de hoogte of een EV wel of niet passend is in hun situatie. Porsche en Mercedes komen daarbij met extra garantie voor extra zekerheid voor de klant, om deze zo over de streep te kunnen treken.

Dus, is het allemaal verschrikkelijk? Nou, het momentopname misschien wel. Men roept geregeld om meer overheidsmaatregelen, maar die verstoren de markt natuurlijk enorm, naast het feit dat dat enorm veel geld kost. Het wordt nergens aangegeven, maar wellicht dat het een goed idee is om te zorgen dat het gebruik van een EV aantrekkelijker wordt gemaakt.

Dus in plaats van smijten met subsidies is investeren in infrastructuur bijvoorbeeld een effectief middel waar je nog lang plezier van kunt hebben. Overigens is de consensus in het artikel wel dat autodealers over zullen moeten gaan naar EV’s. Bedrijven die dat weigeren, zullen het in de toekomst erg lastig gaan krijgen, aldus de Duitse kwaliteitspublicatie.

Fotocredit: schitterende Duitse EV door @e34m5touring via Autoblog Spots.