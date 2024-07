BMW 530Li nu ook buiten China leverbaar

De BMW 530Li klinkt ons als muziek in de oren.

Het leuke van op vakantie gaan is dat je altijd auto’s tegenkomt, die je normaliter niet ziet. Daarvoor hoef je niet eens heel ver te gaan, maar het is wel leuk. Voor @rubenpriest, onze Azië-specialist op de redactie, is China een favoriete bestemming. Als hij even in China geweest is, heeft hij weer ettelijke GB’s aan fotomateriaal wat hij op Autoblog Spots kan uploaden.

Een van de leuke dingen die je in China hebt, zijn de lange versies van normale premium sedans. Als je hier in Europa meer ruimte wil dan een Audi A4, moet je een Audi A6 kopen. Maar in China heb je een Audi A4L. Bij Jaguar, Mercedes en BMW is dat anders. Zo hadden we een tijdje een de BMW i5L, de lange elektrische 5 Serie.

BMW 530Li

Daar komt nu deze BMW 530Li bij! Het bijzondere is, hij is nu niet alleen voor China bestemd! Sterker nog, hij wordt niet alleen in China gebouwd. De 530li is 5,165 meter lang en 2,156 meter breed. De wielbasis is 3,105 meter, wat echt enorm groot is voor een E-segment sedan.

Heel erg veel keuzes om te configureren heb je niet, want de 530Li is altijd een M Sport-uitvoering en je kunt niet kiezen voor een non-M Sport. Collega @machielvdd gaat niet zo blij worden van het kleurenpalet. Je kunt namelijk kiezen uit Mineral White (wit), M Carbon Black (zwart), Sparkling Copper Grey (grijs) of Phytonic Blue (Blauw).

Dan het interieur, daar wordt die andere collega (@jaapiyo) niet blij van. Er is namelijk keuze uit twee soorten ‘Veganza’-leather. Ai. Qua uitrusting is de BMW 530Li lekker compleet, want vier zone climate control is standaard, net als een Bowers & Wilkins-stereo, panoramadak en de ‘CraftedClarity’ glas-applicatie. Dat is geen verwijzing naar de Duitse autofabrikant, maar enkele knoppen zijn dan fraai in glas afgewerkt.

250 km/u!

Qua aandrijflijn is het niet heel erg bijzonder, maar wel afdoende. Onder de kap vinden we de B48B20, in dit geval met 258 pk en 400 Nm, die via een achttraps automaat alle krachten naar de achterwielen overbrengt. Van 0-100 km/u sprinten is in 6,5 seconden achter de rug, de topsnelheid is een begrensde 250 km/u.

Het is nu voor het eerst dat een lange 5 Serie buiten China geleverd en gebouwd wordt. De fabriek staat Chennai, India, daar waar de BMW 6 Serie GT tot op heden nog gebouwd wordt. De BMW 530Li is voorlopig alleen bedoeld voor de thuismarkt.

Hopelijk komt ziet BMW het licht en gaan ze deze variant ook importeren naar Europa. Het zou de ideale auto zijn voor de Nederlandse markt voor Manager-papa’s met hele grote kinderen.

