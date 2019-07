6x Nederlandse Merc-AMG GT R in 6 verschillende kleuren

Taste the rainbow.

De AMG GT R is toch wel één van de lekkerste snoepjes binnen het huidige gamma van Mercedes-AMG. De hete coupé (en gelimiteerde Roadster) is te verkrijgen in allerlei kleuren, zolang je maar de portefeuille trekt. Daar zit ook meteen het nadeel. De meerprijs voor een lekker kleurtje bedraagt al gauw enkele duizenden euro’s. En dan ga je nadenken. Dat is immers ook geld dat je vaak aan (zinvolle) opties kunt besteden. De AMG GT R’s die op Nederlands kenteken staan zijn divers. Het ene grijs is het andere niet, dat zie je wel in het lijstje hieronder. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

PK-644-Z – zwart – 245.54 euro

Vrijwel alles moest zwart zijn aan deze AMG GT R. Het heeft een hoog Batman-gehalte, maar al dat zwarte maakt dit wel meteen de goedkoopste AMG van het lijstje.



TN-856-V – rood – 251.142 euro

Brandweerman Sam zou trots zijn. Rood is een kleur die echt uitspringt en toch tamelijk uniek oogt.



SJ-708-D – grijs – 259.367 euro

Zoals we al zeiden, het ene grijs is het andere niet. In dat geval een matte kleur. Best tof toch?



PZ-868-K – groen – 259.597 euro

Er zijn ook zeker Nederlanders geweest die hebben gekozen voor de opvallende introductiekleur van de AMG GT R. Wat een gave tint blijft dit toch!



SL-379-L – blauw – 271.763 euro

Belachelijk lekkere performance combineren met een bijna ingetogen uiterlijk. De kleur blauw weet dat gevoel bijna altijd wel op te roepen.



XK-311-P – grijs- 278.724 euro

De duurste AMG GT R van dit lijstje is grijzig. Niet mat zoals het eerdere exemplaar, maar een metallic kleur.