Lezersvraag: zou jij deze nieuwe merken overwegen?

Of toch liever vasthouden aan dat oude vertrouwde.

Iets nieuws uitproberen. Sommige mensen vinden het maar eng. Of het nu om een vakantiebestemming, een gerecht, woonplaats of een nieuwe auto gaat: wat de boer niet kent eet hij niet. Oftewel, vasthouden aan wat bekend is en daar tevreden mee zijn. Voor de één is dat misschien specifiek een Mercedes moeten rijden, voor de ander is enkel een Duits of Japans merk een eis en weer een ander zweert bij minimaal een zescilinder.

De komende jaren gaan we veel vernieuwingen op de automarkt zien. De bloeiende Chinese economie heeft tot gevolg dat partijen het ook buiten het eigen land gaan proberen. Europa lijkt een proeftuin te worden voor deze merken. Zo werd vorige week bekend dat MG na 15 jaar terugkeert op Nederlandse bodem. Dan zijn er ook nog merken met een compleet nieuwe naam, zoals Lynk & Co.

Met een zak subsidie lijken Nederlanders geen problemen te hebben om iets nieuws uit te proberen. Tesla is daar een goed voorbeeld van. Vandaag de dag een merk die iedereen wel kent, maar dat was met de introductie van de Model S wel anders. De massa kende de Roadster, waar het allemaal mee begon, waarschijnlijk niet eens. Mede door een aantrekkelijke bijtelling heeft Tesla de nodige successen weten te boeken in Nederland. Gaan merken als MG en Lynk & Co een vergelijkbare toekomst tegemoet of loop jij zelf straks met een grote boog om dit soort auto’s heen?