BMW speelt in op angst voor hogere bijtelling

Voorkom 8 procent bijtelling.

De marketingafdelingen van autofabrikanten gaan natuurlijk mee met de actuele ontwikkelingen. Op dit moment is dat de bijtelling. In het Nederlandse zakelijke autolandschap is er een soort vrees aan het ontstaan voor leaserijders die volgend jaar geen 4, maar 8 procent bijtelling gaan betalen voor EV’s met een cataloguswaarde van meer dan 45k.

Wanneer jij als merk wél een auto met 4 procent bijtelling kan leveren, dan ben je interessant. Overigens zijn het niet alleen drukke tijden voor de merken, ook partijen als Mobility Service Nederland denken natuurlijk graag met de zakelijke rijder mee, op zoek naar de beste oplossing.

BMW zegt in elk geval met de i3 een nieuwe 4 procent-auto in huis te hebben. De Duitse autofabrikant laat weten dat er 1.000 resterende slots van de i3 beschikbaar zijn om geconfigureerd te worden. Deze 1.000 exemplaren van de i3 kunnen nog dit jaar geleverd worden en komen dus in aanmerking voor vier procent bijtelling.

De komende periode kunnen we meer van dit soort berichtgevingen verwachten. Importeurs zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk EV’s, die volgend jaar naar 8 procent gaan, naar Nederland te krijgen en deze op kenteken te zetten. De i3 is zeker niet de enige nieuwe elektrische auto met een normale levertijd. Ook vier procent auto’s als de Tesla Model 3 Standard Range Plus, de Hyundai IONIQ, de Nissan Leaf en de Renault Zoe kunnen nog geconfigureerd, gekocht en geleverd worden voor het einde van dit jaar.