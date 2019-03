De AMG-GT R nu ook als Roadster

Kun je maximaal genieten van je trackdays!

Er zijn erg veel verschillende uitvoeringen van de Mercedes-AMG GT. Volgens Mercedes zelf stond deze op 15, als we de raceauto’s en de 4-Door Coupé (that’s in a name?) meerekenen. Vanaf nú staat de teller echter op 16, want AMG trekt het doek van de Mercedes-AMG GT R Roadster!

Ondanks dat de combinatie nieuw is, is de hardware dat natuurlijk niet. Mercedes heeft de Roadster variant (R190 voor intimi) gekoppeld aan de techniek van de AMG-GT R Coupé. Dat betekent een 4.0 V8 Biturbo motor die goed is voor 585 pk bij 6.25- toeren en 700 Nm tussen 2.100 en 5.500 toeren. Wel is de GT R in Roadster-trim ietsje langzamer dan de coupé. De auto sprint in 3,7 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 317 km/u. Daarmee geeft de GT R Roadster 0,1 seconde en 1 km/u toe op de coupé. De Roadster is met 1.710 kg precies 80 kg zwaarder dan de coupé.

Om de boel op tijd tot stilstand te brengen zitten er standaard geventileerde en geperforeerde remschijven onder (390 mm voor, 360 mm achter). Optioneel kun je kiezen voor keramische schijven (402 mm voor en 360 mm achter). Deze stoppen niet alleen beter, maar zijn ook nog eens 15 kg lichter. In tegenstelling bij Porsche zijn de gele remschijven de standaard remmen, de keramische items zijn brons gekleurd.

Er kan gekozen uit diverse rijmodi. Mercedes-AMG heeft zijn huiswerk goed gedaan, want ze rijden aan om níet de hardste stand te kiezen voor de Nordschleife. Die hardste stand (Sport+) kun je het beste gebruiken op circuits met een snaarstrakke laag asfalt. De GT R Roadster staat op Michelin Pilot Sport Cup 2 banden in de maar 275/35 ZR 19 aan de voorkant en 325/30 ZR 20 op de achteras. Verwacht een zeer innige relatie met de lokale KiwkFit op te bouwen.

In totaal gaat AMG 750 exemplaren van de GT R Roadster bouwen. De auto maakt zijn debuut op de Salon van Genéve.

Meer zien? In deze video rijdt @CasperH met diverse uitvoeringen van de AMG GT!