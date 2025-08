Sowieso een bizar apparaat, deze Gladiator, met een bijzonder verleden.

Je moet wat als ondernemer als je bent vergeten om een nieuw busje te kopen voor het einde van vorig jaar. Je verdriet zal snel gestild worden met de aankoop van de allerwildste bedrijfswagen van Nederland: deze Jeep Gladiator 6×6 pick-up.

De extra as en nog veel langere laadbak is niet het vreemdste aan de occasion. Bekijk de voorkant en zie het Bane-achtige masker dat op het front van de Jeep zit. Wedden dat iedereen op de bouwplaats zich even omdraait om naar deze gruwel te kijken? Het opvallende front is afkomstig van de tuner met de meest toepasselijke naam ooit, Apocalypse.

Naast de boze blik is de nieuwe voorkant ook nog eens functioneel. Er zit een lier aan, nog eens twee sleepogen en wat extra verlichting. Vlak boven de voorruit zijn nog eens vier spotjes toegevoegd voor nog meer licht in de duisternis. Natuurlijk staat de pick-up op forse offroad-banden. Onder de motorkap van de Jeep ligt een 3,0-liter EcoDiesel V6 die een ietwat minder intimiderende 264 pk produceert.

Het vorige leven van de 6×6 is niet wat je denkt

Zo’n ruige Gladiator vraagt om avontuur, dwars door de bossen in een donker oerwoud toch? Dat is niet wat er met hem gebeurde. De pick-up heeft nog maar één eigenaar gehad en 6.400 kilometer gereden. Die kilometers werden gemaakt voor … bruiloften. Een bedrijf verhuurde de Jeep en kleedde hem zelfs voor je aan met bloemetjes en strikjes. Alsof je The Joker een witte jurk laat aantrekken. Hij wordt er overigens nog steeds aangeboden.

In het interieur vinden we een best wel stijlvolle kleurcombi, al krijgt de pick-up wel puntenaftrek vanwege het carbon in het stuur. Opvallend: op een foto van het middenscherm wordt een compleet andere Jeep weergegeven. Nu gaat de 6×6 op zoek naar een nieuwe eigenaar. De verkoper uit Leeuwarden vraagt € 129.500 exclusief btw voor de Jeep Gladiator 6×6 op Marktplaats. Dat heb je nog wel ergens in je liquide middelen toch?