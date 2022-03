Met deze zeswieler ben je op alles voorbereid

Dat zie je goed, dit bedrijf heeft een atoompaddenstoel als logo.

Een apocalypse is misschien geen heel reëel gevaar, maar met de nieuwe Koude Oorlog-retoriek is de kans toch weer een stukje groter. Er zullen hier en daar vast wel wat doemdenkers zijn die zich voorbereiden op het ergste.

Goed nieuws voor hen: er is een bedrijf dat auto’s bouwt voor dit doel, namelijk Apocalypse Manufacturing. Dit Amerikaanse bedrijf claimt auto’s te bouwen die het einde der tijden kunnen overleven.

Om dit te onderstrepen hebben ze als logo een atoompaddenstoel gekozen. Dat is sowieso al een discutabele keuze, maar zeker nu de atoomdreiging weer actueel is. Misschien moeten ze eens een nieuw logo overwegen.

Genoeg over het logo, laten we het eens over de auto hebben. De nieuwste creatie van Apocalypse Manufacturing is de Dark Horse. Dit is een Ford Bronco die is voorzien van een paar extra wielen, de specialiteit van Apocalypse. Daarmee is het de eerste Bronco met zes wielen. We zagen eerder wel renders voorbijkomen van een Bronco 6×6, maar deze auto is ’the real deal’.

Dankzij de extra as meet de Bronco nu in totaal 5,715 meter. Ook is de auto verhoogd met 10,16 centimeter. Naast de laadbak heeft de auto een nieuwe bumper en andere velgen met dikke off-road banden gekregen.

Foto’s van de het interieur hebben we niet, maar op de deurloze foto’s kunnen we toch een blik naar binnen werpen. Zodoende zien we dat de stoelen van de Bronco ook een make-over hebben gekregen. Je wilt natuurlijk wel op mooie leren bekleding zitten als het einde der tijden daar is.

Bij zo’n monsterachtige pick-up verwacht je eigenlijk een V8, maar die levert Ford helaas niet in de Bronco. Ter compensatie heeft Apocalypse de V6 nog wat extra power gegeven. Die produceert nu 400 pk, net zoveel als de nieuwe Bronco Raptor.

Als apocalypse-overlevende kun je dus met dit apparaat over de puinhopen van de beschaving gaan rijden. Maar totdat het zover is heb je waarschijnlijk meer aan een auto die vooral heel zuinig is.

Via: Motor1.com

Foto’s: Apocalypse Manufacturing