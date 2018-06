7 dingen die je moet weten voor de GP van Oostenrijk

Een aantal harde feiten op een rijtje.

De Formule 1 zit middenin haar allereerste triple header ooit. Na de Grand Prix van Frankrijk hebben we dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk, alvorens we de week daarop racen in Engeland. De race op de Red Bull Ring staat sinds enkele jaren weer op de kalender en is ons tot op heden vrij goed gevallen. Spektakel, close racing, opmerkelijke uitslagen, het gebeurde allemaal. Maar wat weten we nu eigenlijk over de Grand Prix van Oostenrijk?

1. Thuishaven van Red Bull

De Grand Prix van Oostenrijk is heel letterlijk de thuishaven van het Formule 1-team van Red Bull. Niet alleen omdat de equipe technisch gezien uit Oostenrijk komt, maar ook omdat de oprichter van de energiedrankgigant, Dietrich Matechitz, het circuit in 2008 kocht. In de jaren daarvoor was het circuit enigszins in verval geraakt en kon er, doordat de pitgebouwen en grandstand gesloopt waren, niet eens meer een race gehouden worden. Na de aankoop van Matechitz werd het circuit stevig gerenoveerd en belandde het in 2014 weer op de kalender.

2. Ontworpen door Hermann Tilke

Het zal je niet verbazen dat de bekendste circuit-tekenaar in de Formule 1 ook verantwoordelijk is voor de Red Bull Ring. Echter heeft Tilke speciale herinneringen aan de baan in Spielberg, want jaren geleden was het zijn allereerste grote opdracht. In 1995 en 1996 ging de originele lay-out van het circuit op de schop en mocht Hermann een veiligere baan tekenen. De nieuwe configuratie, de A1-Ring, stond tussen ’97 en ’03 op de kalender.

3. Snel, sneller, snelst.

Het 4,3 kilometer lange circuit in Spielberg is in zekere zin een waar snelheidspaleis. De gemiddelde snelheid van de coureurs ligt per ronde in de buurt van de 230 km/u. Dit resulteert weer in bijzonder lage rondetijden. De allersnelste ronde ooit staat momenteel op naam van Valtteri Bottas. De Fin reed vorig jaar in de kwalificatie in 1:04.251 over de baan. Het officiële ronderecord staat op naam van zijn teamgenoot, Lewis Hamilton. De Brit behaalde vorig jaar, in de race, een rondetijd van 1:07.411. Verhoog die tijd met een aantal seconden, mik er een paar pitstops tussen en 71 ronden later is de race alweer voorbij. Reken op een klein anderhalf uur, mits het droog blijft.

4. Geschapen om rivaliteit op te wekken

Wie de Formule 1 in de afgelopen jaren heeft gevolgd, heeft het drama tussen Hamilton en Rosberg ongetwijfeld gezien. In 2016, het jaar dat de strijd tussen de twee zich op een hoogtepunt bevond, besloot de Duitser niet te sturen in Bocht 3, waardoor hij inreed op Hamilton en zichzelf bijna uit de race botste. Dit was zeker niet de enige keer dat de gemoederen er hoog opliepen. Nota bene in dezelfde bocht verremt Juan Pablo Montoya zich in 2001 en blokkeert hij Schumacher, met wie hij op dat moment in gevecht is, in te sturen. Schumacher is een jaar later de aanstichter van een schandaal dat de wereld schokt. Hoewel teamgenoot Rubens Barichello afrijdt op een onvermijdelijke zege, moet hij de winst in de laatste meters afstaan aan Michael. Wie zullen elkaar dit jaar in de haren vliegen?

5. Oude grootheden zegevieren

Omdat de Grand Prix van Oostenrijk tot driemaal toe van de kalender is gehaald, is het niet vreemd dat de meest succesvolle coureurs op het circuit diep in de geschiedenis van de sport te vinden zijn. Niemand wist de wedstrijd vaker dan driemaal te winnen. Alleen Alain Prost heeft er zoveel achter zijn naam staan. Michael Schumacher, Nico Rosberg, Mika Hakkinen, Ronnie Peterson en Alan Jones wonnen hem ieder tweemaal. De meeste podiumplaatsen (vijf) staan op naam van David Coulthard. Als team won McLaren de wedstrijd het vaakst: liefst zes keer ging een auto uit Woking er met de overwinning vandoor. Daar hoeven we dit jaar niet op te rekenen, tenzij er iets héél vreemds gebeurt.

6. Slechts twee coureurs op de huidige grid hebben de race gewonnen

Dat de Grand Prix van Oostenrijk een aantal opmerkelijke statistieken oplevert, herkennen we ook in het huidige rijdersveld terug. Van de twintig coureurs die dit weekend aan de start van de race verschijnen, hebben slechts twee van hen de race daadwerkelijk gewonnen. Ergens is dit niet zo vreemd, want sinds de terugkeer van het circuit in 2014, is Mercedes uitermate dominant geweest. Nico Rosberg won de wedstrijd de eerste twee keer, Lewis Hamilton won in 2016 en Valtteri Bottas ging er vorig jaar met de zege vandoor. Zien we dit jaar een nieuwe overwinnaar?

7. Max Verstappen kan ook hier een aardig potje sturen

Uiteraard willen we ook aandacht besteden aan onze landgenoot. Het toeval wil dat zowel Verstappen als de Red Bull Ring in 2014 voor het eerst hun gezicht lieten zien in de Formule 1. Dit nutteloze feitje heeft hem verder weinig geluk gebracht. Althans, niet in de vorm van pole positions of overwinningen. Dat gezegd hebbende stuurde hij zijn Toro Rosso in zijn eerste race op het circuit, in 2015, naar P8. Een jaar later vocht hij zich na een belabberde kwalificatie op heldhaftige wijze terug van P9 naar P2. Vorig jaar was het snel voorbij. Nadat Verstappen slecht wegkomt, krijgt hij in Bocht 1 een beuk van Alonso, die op zijn beurt weer werd aangetikt door Daniil Kvyat. Logischerwijs valt hij vrijwel direct uit. We hopen dat hij dit jaar meer geluk heeft.