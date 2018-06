Red Bull: “Ricciardo heeft een zwakke positie”

Ouch!

De aangrijpende saga omtrent de vraag voor welk team Daniel Ricciardo volgend jaar uit zal komen lijkt te eindigen in een anticlimax. Nu alles gezegd en gedaan is zal de honingdas waarschijnlijk gewoon bij Red Bull Racing blijven, omdat hij onder de streep eigenlijk geen andere opties heeft. Dat laatste is in ieder geval de mening van Red Bull ‘adviseur’ Helmut Marko. In gesprek met Autosport geeft Der Helmut niet alleen aan dat de deal met de Ozzie zo goed als gedaan is, maar suggereert hij ook dat RBR waarschijnlijk afstevend op een superdeal:

I don’t think Daniel is in a good position. Mercedes and Ferrari have a number one driver who is clearly declared. I know Ricciardo did not receive an offer from Ferrari. Renault will, as far as I know, stay with the current drivers. Above all, I don’t think Renault is playing in the budget regions that Ricciardo has in mind. Daniel is in a situation where he has no sporting alternative to us. He probably imagined it differently. We want it [doorgaan met de das], but not at any price.

Vooral het feit dat een team als Ferrari DR3 niet eens een aanbod heeft gedaan moet een hard gelag zijn voor de goedlachse Australiër, zeker gezien het feit dat hij na het seizoen van 2014 weet dat hij de huidige nummer één van het team (die zo’n 30 miljoen per jaar vangt) kan hebben. Maar naar verluidt is het juist Vettel die voor de komst van DR3 naar de roden is gaan staan. In mijn ogen blijft dat een waanzinnige situatie: als je Vettel dertig miljoen per jaar betaalt, laat hem dan potverdikke eens bewijzen dat hij dat verdient, in plaats van hem de hele tent te laten gijzelen. Stelletje Italiaanse mafkezen.

Hoe het hele verhaal bij Mercedes in elkaar zit is wat schimmiger. Naar verluidt had Toto Wolff wel oren naar een komst van Ricciardo naar zijn team, maar was Niki Lauda daar tegen. Ook Hamilton heeft weleens gezegd dat hij het wel leuk zou vinden om RIC als teamgenoot te hebben, maar hoe oprecht Toto en HAM zijn is de vraag. Wolff onderhoudt nauwe banden met zijn ‘beschermeling’ Ocon, die in Monaco vast netjes aan de kant ging voor Hamilton en ongetwijfeld hoopt op een zitje bij de zilveren.

HAM zegt wel vaker in de pers dat hij zo graag tegenstand wil hebben in de strijd om de titel, maar toen hij dat had in de vorm van Rosberg was hij weer vaak salty. Met een layup als Bottas of Kovalainen naast zich, voelt de Brit zich over het algemeen stiekem toch wat meer senang. Onder de streep geldt voor Merc dus feitelijk hetzelfde als bij Ferrari: de gevierde mannen bij de twee topteams (HAM en VET) worden weer opzichtig gespaard.

Ricciardo kan zodoende ondanks zijn goede prestaties van de afgelopen jaren feitelijk geen kant op. Ja oké, een dikke zak geld pakken bij McLaren is een optie, maar Daniel zal ook hebben gezien hoe blij Alonso daarvan is geworden. Met biscuitsboulanger Boullier in de leiding en de fabriekssteun van Honda nu een ding van het verleden is er niks dat erop wijst dat de renstal uit Woking zich weer op zal richten. De enige interessante optie die overblijft, is een move naar het fabrieksteam van Renault.

Voor de korte termijn zou dat echter ook een gok zijn. Daarnaast willen de Fransen kennelijk ook niet de hoofdprijs op tafel leggen. Zodoende rekent Marko zich al rijk en heeft hij nog een sneertje voor Mercedes in petto, dat ontiegelijk lang doet over de contractonderhandelingen met Hamilton. De markante Oostenrijker zegt tegen de pers dat het ‘om in Mercedes-bewoordingen te blijven’ alleen nog om de details gaat.

Die details zijn echter wel belangrijk voor de honingdas. Een ‘logische’ contractduur zou nu minimaal twee jaar beslaan, daar de nieuwe regels ingaan in seizoen 2021. Maar als Ricciardo toch geen grote zak geld kan scoren, is het voor hem misschien verstandiger een deal voor slechts één jaar te tekenen. Mocht de Honda-motor dan bijvoorbeeld wederom episch falen volgend jaar, kan hij alsnog bekijken of een ander team hem voor 2020 wel wil hebben. Het zou immers zomaar kunnen dat Leclerc Vettel de oren wast en de onvoorwaardelijke liefde van Ferrari voor de Duitser bekoelt. Als (bijna) 29-jarige heeft DR3 ook niet meer heel veel jaren om te verdoen zonder een kans te maken op de titel. Tenslotte is het uit eigen belang ook mooi als Ricciardo volgend jaar weer vrij is. Hebben we tenminste weer wat om over te speculeren…Be cool, DR3.