Hoe BMW bijna alles van Mercedes kopieert

Je hebt leiders en je hebt volgers.

Persoonlijk was ik nooit echt een groot fan van Mercedes. Toch heb ik mijn mening de afgelopen jaren wat aangepast. Het Duitse automerk is erg goed bezig qua design en dat is ook terug te zien in de verkoopcijfers. De afgelopen twee jaar is Mercedes de baas in het premium segment, terwijl men in de jaren daarvoor op een derde plek stond. De verkopen van vorig jaar stegen zelfs met 10%, dat is overduidelijk meer dan Audi en BMW voor elkaar krijgen.

Na een lastige periode die volgde op een bezuinigingsronde medio jaren ’90 lijkt het merk met de driepuntige ster dus helemaal terug van weggeweest. De gevierde man heet Dieter Zetsche, die het bedrijf leidde naar nieuw succes. Dat heeft even geduurd, maar deze (weder)opkomst van Mercedes is geen toeval. Zoals ik al aangaf is het merk erg goed bezig geweest met het ontwerpen van nieuwe modellen en modellijnen. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe A-klasse. Vroeger was dat een soort stadsauto voor bejaarden, tegenwoordig heeft dit model een veel betere uitstraling.

De SUV

De A-klasse is een goed voorbeeld, maar hetgeen me vooral opvalt is het aantal nieuwe niches dat Mercedes heeft aangeboord. Het begon in 1997 met de Mercedes ML, een ‘terreinauto’ voor in de stad. Dit was de eerste echte SUV en het begin van een hype. Pas 2 jaar later volgde BMW met de X5. Er was wel een verschil, de ML stond namelijk op een ladderchassis en de X5 had een zelfdragende carrosserie. Zoals @willeme het verwoorde: de ML was een terreinauto met manieren, de X5 was een grote stationwagon met licht talent voor het terrein. Maar goed, de trend was gezet.

De hoge instap

Een gewone hatchback, maar dan met een iets hogere instap. Je mag het een MPV noemen. Dat is de Mercedes B-klasse. De auto kwam in 2005 op de markt, nadat er eerst een tweetal concepts werden getoond: de GST (Grand Sports Tourer) en CST (Compact Sports Tourer). Op wat kleine details na verschijnen beide auto’s bijna ongewijzigd op de markt. De Grand Sports Tourer zou later verkocht worden als R-Klasse, de CST was een voorbode voor de B-Klasse. In 2008 wordt de B-Klasse voorzien van een facelift en in 2012 kwam de tweede generatie op de markt. Op dat moment was er eigenlijk nog steeds geen premium concurrentie. Dat duurde nog tot 2014, het moment waarop de B-Klasse weer wordt onderworpen aan een (kleine) facelift. In dat jaar begon BMW met de verkoop van de 2 Serie Active Tourer (bijna 10 jaar later). De auto’s zijn ongeveer even lelijk en hebben ook allebei voorwielaandrijving. Dat laatste was voor veel BMW fans het moment om hun aandacht eens te vestigen op andere merken, na jarenlang met emotie beladen waarden als rijbeleving en sportiviteit te gooien.

De vierdeurs coupe

In 2004 kwam Mercedes met de CLS. Hiermee heeft het merk designgeschiedenis geschreven, zoals het zelf zeggen. Ik ben het er wel mee eens. Tuurlijk, er waren al eerder strak gesneden sedans met een sterk aflopende daklijn, maar er moeten paarse broeken (en ontwerpers) aan te pas komen om zo’n auto om te dopen tot coupé. Mercedes snapte dat. Dit was een vernieuwend model met een zeer elegante lijn. Van deze eerste generatie werden meer dan 170.000 exemplaren verkocht, wat ongetwijfeld meer is dan Mercedes in eerste instantie had kunnen hopen.

In 2010 kwam er dan eindelijk een antwoord van Audi, in de vorm van de A7. BMW volgde een jaar later met de 6 Serie Gran Coupé. Allebei mooie auto’s, maar ze kwamen een slordige 7 jaar te laat op de markt. Sterker nog, Mercedes was inmiddels al begonnen met de productie en uitlevering van de tweede generaties CLS.

De Shooting Brake

We blijven nog even bij de CLS. In 2012 werd namelijk de CLS Shooting Brake aangekondigd, een soort station-versie van de gewone CLS. En de gewone CLS was weer een combinatie van een coupé en sedan. Goed bezig met die niches, maar vooral goed bezig om de aloude Shooting Brake weer van stal te halen. Historisch gezien werd een Shooting versie vaak op basis van een coupe gemaakt, een vierdeurs versie (op basis van een vierdeurs coupe) was echter een leuke en originele zet.

Het zat er overigens al een tijdje aan te komen dat deze modelvariant terug zou keren, maar lefmerk Mercedes was de eerste die het aandurfde om deze carrosserie op de markt te brengen. Of er al een antwoord is van Audi en BMW? Nee, eigenlijk niet.

De uber-SUV

In 2006 kwam Mercedes met de eerste zevenzits SUV: de GL-klasse. Het was rond die tijd dat Audi met de Q7 kwam en iets later bood de tweede generatie X5 ook een extra zitrij aan. De GL was echter een klasse apart. In 2012 kwam de tweede generatie van de GL, die later de naam GLS kreeg (dankzij de nieuwe modelnamen van Mercedes). In 2015 kreeg de GLS een facelift, maar er was nog steeds geen antwoord van BMW. Dat komt waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar (2018). Deze BMW X7 moet de 7-serie onder de SUV’s worden, al schrokken we een beetje van die X7 conceptcar.

Samengevat, we hebben afgelopen 20 jaar best wat vernieuwing gezien van het merk met de ster. In ieder geval meer dan van een merk als BMW. Ok, ze hebben de X6 op de markt gezet (waarna Mercedes inderdaad ook met een GLE Coupe kwam). Dat is leuk gedaan (volgens sommigen niet origineel, zie Ssangyong), maar geen verkooptopper. Tevens is het niet echt een imagebuilder, iets wat bijvoorbeeld een AMG-GT of een SLS wel is, modellen die ik hier nog even buiten beschouwing heb gelaten. BMW heeft inmiddels wel een prachtige nieuwe 8 Serie, maar helaas is dat meer een vervanging voor de 6 Serie en wat mij betreft niet echt vernieuwend. Er komt de laatste jaren gewoon veel te weinig creativiteit uit Munchen, dat kan beter!

PS: er is nog een reden dat Mercedes beter scoort dan BMW, zie dit verhaal over de nieuwe AMG 43-serie.