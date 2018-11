8 dure Volkswagens op Nederlands kenteken

Volkswagen is voor iedereen? Het ligt er maar net aan hoe gevuld je portemonnee is.

Tegenwoordig kunnen sommige Volkswagens zo samengesteld worden dat prijzen boven de 70.000 euro uitkomen. In dat opzicht kan dit lijstje gevuld worden met meerdere Golf R’s. Echter, in het kader van variatie komen in dit lijstje verschillende modellen van het automerk uit Wolfsburg aan bod. Zo kan een aangeklede Arteon of Amarok bijvoorbeeld ook duur uitpakken. En wat te denken van de Phaeton met die machtige W12? Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken. Gaan we!

Volkswagen Polo R WRC – 40.990 euro

Deze dikste variant van de toenmalige generatie Polo was een lekker, maar ook duur bommetje. De Polo op de foto heeft meer dan 40.000 euro gekost. Geen kattenpis.



Volkswagen Arteon – 60.014 euro

Een luxere Passat, met een 150 pk dieseltje. Klinkt niet heel indrukwekkend. Toch moest voor deze rode sedan maar liefst 60.000 euro afgetikt worden.



Volkswagen Passat W8 – 67.690 euro

Met zo’n uiterlijk kun je het je bijna niet voorstellen, maar in 2001 heeft deze Passat omgerekend meer dan een halve ton in euro’s gekost.



Volkswagen Golf R – 73.546 euro

Een heftig bedrag. Neem echter de nieuwe WLTP-regel in het achterhoofd en weet dat de toekomstige Golf R alleen maar duurder kan gaan worden. Yikes!



Volkswagen Amarok – 75.823 euro

Dit is de Volkswagen van tweevoudig Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe. Lekker aan de prijs zo’n pickup!



Volkswagen Touareg – 97.186 euro

De nieuwe Touareg slaat in als een bom. Voor een 286 pk sterke diesel ben je bijna 100.000 euro kwijt.



Volkswagen XL1 – 114.486 euro

Met 48 pk levert de bijzondere XL1 een interessante prijs/pk verhouding op..



Volkswagen Phaeton W12 – 188.999 euro

De Phaeton met twaalfcilinder spant de kroon van dit lijstje. Bijna 200.000 euro en nog steeds rij je met een Volkswagen-badge. Voor de zakenman die in 2007 geen zak gaf om status en anoniem door het leven wenste te gaan.