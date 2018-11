Topman Renault-Nissan wordt gearresteerd? [updated]

Carlos Ghosn heeft een aanklacht aan zijn broek hangen.

De Renault-Nissan man moet of het boetekleed aantrekken, of een goede advocaat in de arm nemen. Feit is dat er een arrestatiebevel in de maak is, afkomstig van Japanse aanklagers. Ghosn wordt aangeklaagd voor het knoeien met financiële cijfers, zo laat de Japanse krant Asahi Shimbun weten.

De topman zou salarissen die samen goed zijn voor miljoenen dollars niet gemeld hebben aan de ficus om zo belasting te kunnen ontduiken. Door Ghosn te arresteren, willen de aanklagers hem ondervragen over de kwestie. Mocht het inderdaad komen tot een arrestatie, dan zal de naam van Ghosn ernstig beschadigd worden. Tot nu toe wordt de topman vooral gezien als de ‘held’ die Nissan uit het slop heeft getrokken. Ghosn was verantwoordelijk voor de samensmelting tussen Nissan en Renault. Later kwam daar ook nog Mitsubishi bij. Vandaag de dag staat de samenwerking bekend als één van de sterkste allianties in de automotive wereld.

Dat de kwestie in Japan speelt ligt extra gevoelig. In het Aziatische land gaan schandalen onherroepelijk samen met een ontslag. Mensen die ooit eenzaam aan de top hebben gestaan, kunnen met één klap op de achtergrond verdwijnen. Het is afwachten hoe de aanklacht zich gaat ontwikkelen. Het aandeel van Renault kelderde vanmorgen met enkele procenten toen het nieuws bekend werd. Zelfs als dit met een sisser afloopt is de goede naam van Ghosn niet meer hetzelfde. Zijn huidige functie als topman staat nu al op de tocht.

Update: Inmiddels is Carlos Ghosn gearresteerd in Japan. De media in het Aziatische land laten weten dat Ghosn door Nissan is ontslagen. De ex-topman zou op grootschalige wijze schuldig zijn aan fraude met betrekking tot de inkomstenaangifte.