Je raadt nooit wat voor motor in deze Ferrari ligt

Nee, geen saaie LS-swap.

Het hart van een auto verwijderen en er iets totaal anders voor in de plaats brengen. De normaalste zaak van de wereld in de game Forza Motorsport, maar in het echte leven liggen de zaken anders. Toch heeft zo’n swap plaatsgevonden bij deze Ferrari Dino 308GT4.

Bij een motorwissel denk je al gauw aan een dikke LS V8 of een andere achtpitter van Amerikaanse komaf. Niets van dit alles bij deze Ferrari. De Dino werd door de eigenaar voorzien van power uit Japan. Het gaat hier om een 280 pk sterke Subaru WRX boxermotor. Een viercilinder in een Ferrari, jawel.

De turbomotor is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. Aan de aandrijflijn is verder niet gesleuteld. Het is dus mogelijk om de Subie-motor te verwijderen en een originele Ferrari-motor voor in de plaats te brengen. Het project is nooit helemaal afgemaakt. Zo werkt de snelheidsmeter niet, omdat deze nog niet is gekalibreerd met de nieuwe versnellingsbak.

De grote vraag is: hoe klinkt dat dan? De eigenaar maakte een kort filmpje van zijn Ferrari WRX. De 308 GT4 werd in het verleden aangeboden op Craigslist, maar de advertentie is inmiddels offline. (via Engine Swap Depot)