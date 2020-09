Porsche 718 4.0 met PDK is hier en dit kost het - Autoblog.nl

Tot voor kort kon je deze modellen alleen met handbak krijgen. Nu is de PDK aan het gamma van de Porsche 718 4.0 toegevoegd.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de Porsche 718-modellen met de 4.0-liter boxer zescilinder motor een PDK zouden krijgen. In het geval van de 718 GT4 is dat een unieke stap. De vorige generatie Cayman GT4, de 981, kwam uitsluitend met een handgeschakelde versnellingsbak.

Naast een extra stukje comfort, brengt de Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) natuurlijk ook verbeterde prestaties met zich mee. In het geval van de 420 pk sterke 718 Spyder en 718 Cayman GT4 sprint de variant met PDK een halve tel sneller naar 100 km/u in vergelijking met de handbak. Het kunstje is voortaan in 3,9 seconden gedaan. De sprint naar 200 km/u is zit er in 13,4 seconden op.

Prestaties

Dan heb je ook nog de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 die aan de PDK gaan. Deze 400 pk sterke modellen gaan er ook bijna een halve seconde op vooruit in de sprint. 0-100 km/u zit nu op vier tellen rond en naar 200 km/u duurt de sprint 13,7 seconden.

Met de PDK komen verschillende rijprogramma’s: Normaal, Sport, Sport Plus en Individueel. Ook heb je nu toegang tot Launch Control. En met de Sport Response-knop kun je voor 20 seconden al het vermogen aanspreken. Zaken die je niet hebt op de varianten zonder PDK. Het uiterlijk van de PDK-pook komt je vast bekend voor. Dit is min of meer de pook van de 911 GT3.

Voordelen

De PDK brengt nog een aantal voordelen met zich mee. Een kritiekpunt van de handbak zijn de lange overbrengingen. Daar heb je met de PDK geen last van. Ook merk je het effect van het mechanische sperdifferentieel op de achteras meer met de PDK. Het sper bereikt met de PDK vergrendelingswaarden van 30 en 37 procent. Ter vergelijking: met de handbak moet je het doen met vergrendelingswaarden van 22 en 27 procent.

Nieuw modeljaar

De introductie van de PDK betekent ook een nieuw modeljaar voor de 718. Er zijn een aantal wijzigingen en vernieuwingen. Zo is onder andere alcantara vervangen voor Race-Tex stoffen bekleding. Ook zijn er nieuwe kleurtjes, waaronder pythongroen.

Porsche 718 4.0 PDK prijzen

Prijzen voor de PDK 718 beginnen bij 121.700 euro voor de 718 Cayman GTS 4.0. De 718 Boxster GTS 4.0 kost 123.700 euro. Daarboven zit de 718 Spyder voor 138.100 euro. En de overtreffende trap is de 718 Cayman GT4 á 141.000 euro. In alle gevallen ben je voordeliger uit met de PDK. Ter vergelijking: De 718 Boxster GTS 4.0 met handbak kost 127.200 euro. De handgeschakelde varianten blijven dus gewoon leverbaar.