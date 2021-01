Nog een GP moet uitgesteld worden voor 2021 - Autoblog.nl

Het houdt niet op. Niet vanzelf. Weer wordt een GP uitgesteld. Maar er komen wel twee gave GP’s bij!

2020 was het meest vreemde seizoen ooit in de Formule 1. Vanwege het coronavirus werden de meeste races uitgesteld, gecanceld of kwamen er compleet nieuwe GP’s bij. Ondanks dat Mercedes extreem dominant was, was het seizoen stiekem best een welkome afwisseling. Met name de glibberpartijen op Portimao en Istanbul waren spectaculair.

F1 agenda 2021

De agenda voor 2021 is bijzonder ambitieus, ondanks dat het virus nog altijd hoogtij viert. Er staan namelijk een recordaantal races (23) gepland die Mercedes kan gaan winnen dit jaar. Maar laat de situatie dat wel toe dit jaar? Voor de seizoensopener sowieso niet. De Australische GP gaat uitgesteld worden, hoogstwaarschijnlijk. Het is in principe onmogelijk om die race doorgang te laten vinden. Maar er wordt nog een GP uitgesteld.

Nóg een GP uitgesteld

De GP van China stond op de planning voor 11 april. Op de verjaardag van Jeremy Clarkson gaat waarschijnlijk geen race in China van start. Want ook de organisatie heeft bevestigd aan Autosport dat ze de race willen uitstellen voor ergens later in het jaar. De promotor van de Chinese GP wil graag naar de tweede helft van het seizoen verhuizen.

GP Vietnam uitgesteld naar 2022

Ook de GP van Vietnam (25 april) gaat niet door. Of sterker nog, deze is nooit bevestigd op de agenda. De GP van Vietnam wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2022. Naar het schijnt is de F1-organisatie met Portimao en Imola in gesprek om te zorgen dat er alsnog races in april zijn. De GP van Portugal zou dan 11 april plaats vinden, de GP van Emilia Romagna op 25 april. De seizoensopener wordt de GP van Bahrein op 28 maart.

Tweede seizoenshelft

In het tweede gedeelte van het seizoen zijn er nog enkele weekenden waarin het mogelijk zou zijn op de GP van China in te passen. Dat gaat wel een enorme klus worden, want er zijn slechts 5 beschikbare weekenden. Dat niet alleen, na de GP van Rusland verlaat het circus ‘Europa’ en reist men alle kanten op. Dat wordt logistiek nog een enorme uitdaging. De GP van Nederland staat gepland voor 5 september, direct een week na de GP van België.