718 GT4 RS CS is een nóg extremere Cayman

De Porsche 718 GT4 RS CS van SSR is nog eventjes wat heftiger.

Het heeft eventjes geduurd, maar uiteindelijk heeft Porsche het aangedurfd om de 718 te voorzien van de complete RS-behandeling inclusief een motor die op vol vermogen mee mag doen. De (adem in) Porsche 718 Cayman GT4 RS van de 982C-generatie (adem in) is een geweldig toffe auto. 500 pk, een relatief laag gewicht en alles staat afgestemd op maximale fun.

Tot nu toe hebben we geen enkel mailtje ontvangen in onze mailbox dat de 718 GT4 RS te tam is. Geen een. En toch staan we te kijken naar de de 718 GT4 RS CS van SSR Performance. SSR is een Zuid-Duitse specialist op het gebeid van upgrades van dure sportieve auto’s van merken als BMW, Ferrari, Lamborghini en McLaren.

400 kg aan downforce

Af en toe pakken ze ook Porsches aan. Deze deze 911 Turbo met 860 pk hebben we misschien wel de meest ultieme 718 voor je. Ze hebben dus niet de 911 aangepakt, maar de 718 GT4 RS. Met het nieuwe aero-pakket (allemaal koolstofvezel spoilers) heeft de auto op topsnelheid 400 kg extra downforce, ongeveer 90% meer dan de standaard spoilers voor elkaar krijgen. De voorklep is lichter, aerodynamischer en voorzien van een NACA-duct.

De velgen zijn ook aangepast. Voor zijn ze 8,5×20, achter 11×20. De velgen zijn nu nóg lichter. Volgens SSR scheelt ongeveer 3,2 kilogram per wiel. de remmen die je erachter ziet, zijn de originele ho-ijzers van Porsche, maar wel flink gemodificeerd met aangepaste ventilatie, andere remblokken en staalomvlochten remleidingen.

Motor 718 GT4 RS CS

De 4.0 motor is een pareltje en zit aan het maximale wat haalbaar is, maar ze hebben bij SSR toch een paar aanpassingen gedaan. Er is een nieuw uitlaatspruitstuk en sportuitlaat zónder OPF. De software is daar vervolgens op aangepast. Wat de definitieve uitkomst qua vermogen en koppel wordt niet vermeld. Veel zal het niet zijn, denk aan 20-30 pk extra.

Voor de context: de standaard versie heeft 500 pk en 450 Nm aan koppel. Daarmee accelereer je in 3,8 seconden naar de 100 km/u. Maar reken dat je op de Nordschleife een paar seconden sneller bent.

Dat is wellicht ook de reden dat je Misha Charoudin op de persplaten achter het stuur ziet. Kortom, mocht je een 718 GT4 RS hebben en de blits willen maken op de Nürburgring op de Carmrads, regel even dit CS pakket van SSR.