Porsche schrapt sportieve 718-modellen, NEE!!!

Jammer, maar helaas. Porsche schrapt een paar heel erg leuke en sportieve 718 modellen uit het gamma.

Het einde is in zicht voor de compacte sportwagen van Porsche. In de jaren ’90 was de eerste generatie Boxster een sensatie. Een echte Porsche met zescilinder boxermotor met dik 200 pk en een open dak.

Wat wil een mens nog meer? De tweede generatie (987) was een stuk serieuzer (plus er kwam een Cayman) en de derde generatie (981) is het beste alternatief op een Porsche 911. We zitten inmiddels op de 982 (een faceliftversie van de 981) het einde is in zicht.

De huidige generatie krijgt de handen maar moeilijk op elkaar. De 911 verkoopt nog altijd uit de kunst, maar echt niemand zit te wachten op een 718. Waarom is ons even een raadsel, want het is een puike sportwagen. Ja, ook met die viercilinder! Maar voor de liefhebbers waren er altijd zescilinders, gelukkig.

Porsche schrapt sportieve 718 modellen

Maar zoals de titel vermeld heeft Porsche even een paar huishoudelijke mededelingen en wat wijzigingen doorgevoerd. Met name als het gaat om de sportieve 718-modellen, is er namelijk slecht nieuws. Die schrapt Porsche namelijk gedeeltelijk.

Ten eerste valt het doek voor de 718 T. Dit ‘betaalbare’ doch sportieve model is niet meer te bestellen. Vervelender is dat de Porsche Cayman GT4 ook het veld moet ruimen. Dit is toch een van de meest perfecte sportwagens aller tijden als het gaat om de combinatie snelheid, geluid, prestaties, wegligging en gebruiksvriendelijkheid.

Porsche schrapt ook sportieve 718 Boxsters

De overige 718 Cayman modellen blijven leverbaar, dus de Cayman, Cayman Stle dition, Cayman S, Cayman GTS 4.0 én de Cayman GT4 RS blijven nog wel leverbaar.

Ook als het gaat om de Boxster verandert er het een en ander. Zo is ook hier de 718 T niet meer te bestellen. Jammer, want voor bijna hetzelfde geld als een standaard-Boxster had je de sportiever aangeklede Boxster T.

Van de Boxster is er geen GT4, maar wel een GT4-equivalent: de Boxster Spyder. Slecht nieuws, ook dit bijzonder gave model is niet meer te bestellen. Voor de Boxster is de GTS 4.0 nu de topversie.

