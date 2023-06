911 SSR GT is pretpakket met 860 pk

En het zijn echte pk’s die de 911 SSR GT levert. Geen elektrische paarden die nog weleens zoek raken.

We kennen allemaal de mening van @wouter. De beste man wil altijd graag meer vermogen. Onze razende reporter kan gewoon niet zonder een overdosis aan paardenkrachten. Maar zelfs Wouter kon bij de rijtest van de Porsche 911 Turbo S niet verkondigen dat deze meer stuwkracht moest hebben.

Ten opzichte van zijn voorganger heeft de 911 Turbo S enorm veel pk’s erbij gekregen: 650 pk in totaal, 70 meer dan zijn voorganger. In principe natuurlijk compleet overbodig, maar de Porsche 911 Turbo S kan het perfect omzetten in snelheid.

SSR GT

Maar meer vermogen is ook altijd mogelijk. De 3.7 liter zescilinder boxermotor van Porsche is namelijk in staat om flink meer vermogen en koppel te leveren. Diverse specialisten hebben zich er al over gebogen.

Voor vandaag is het tijd voor SSR Performance. Hun visie op de 991 Turbo is kleurrijk. Ze noemen het de ‘SSR GT’ en het is een beetje de meest ultieme 911 Turbo S tot nu toe. SSR is in eerste instantie een raceteam, dus ze weten waar ze mee bezig zijn.

We beginnen meteen eventjes met wat ze onder de motorkap hebben uitgespookt. De turbo’s zijn aangepakt, evenals de luchtinlaat, het complete koelsysteem en de uitlaat.

Vervolgens is de software van de motor én de transmissie aangepast op het nieuwe vermogen en koppel. Ga er maar even voor zitten en houd je adem in: de SSR GT heeft 860 pk en 950 Nm! Dat is 210 pk meer dan standaard en 150 extra Newtonmeters. Ongelooflijk.

Ook voor het circuit

Het chassis van de SSR GT is ook aangepakt, uiteraard. Voor zijn er dempers die je op drie manieren kan instellen, achter zelfs op vier. De remmen zijn de standaarditems, maar dan met betere remblokken, staal omvlochten remleidingen en betere koeling.

Maar de tuners gingen verder. Zoals je kan zien is de aerodynamica aangepast van de SSR GT. Aan de voorzijde is de GT3-verwantschap te zien en aan de achterzijde prijkt een enorme spoiler. Ook onder de 911 is de auto aangepakt. Volgens SSR genereert de GT drie keer meer downforce dan een standaard 911 Turbo. Aangezien SSR in een raceteam is, geloven we ze op hun woord. De bedoeling is dat je met deze auto ook op het circuit uit de voeten kunt. We proberen het uiteraard graag een keertje uit.

Is er ook slecht nieuws? Ja, het gebruikelijke. De prijs zal niet kinderachtig zijn, uiteraard. Ook worden er maar 10 exemplaren gebouwd van de SSR GT. Maar verder is ‘ie helemaal af zo.

