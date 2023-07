Cayman GT4 RS Manthey is duurder dan een GT3

Het kost wat, maar met de GT4 RS Manthey heb je wel dé ultieme ‘Ringtool.

Als je een jaarkaart hebt voor de Nordschleife is de Cayman GT4 RS misschien wel de beste auto die je kunt kopen. Dit is een sensationele auto, die de 911 overbodig maakt. Beter dan dit gaat het ook nooit meer worden, want de volgende Cayman wordt elektrisch.

Je zou denken dat er niet meer zoveel te verbeteren valt aan de GT4 RS, maar toch presenteert Porsche vandaag een versie die nóg meer hardcore is. Dit is te danken aan Manthey Racing, wat voor 51% in handen van Porsche is. Deze upgrade is dan ook gewoon via de Porsche-dealer te krijgen.

De upgrades zitten ‘m onder meer in de aerodynamica. Zo zijn er aan de voorkant diverse nieuwe flapjes en is er achterop een grote taartschep, die nog 85 mm breder is dan de standaard spoiler.

De spoiler kent vier verschillende standen. Met de spoiler in de Performance-stand wordt de downforce verdubbelt bij 200 km/u. Waar de normale GT4 RS 89 kg downforce heeft, is dat bij deze Manthey-versie 169 kg. Ter bevordering van de stroomlijn zijn er ook aerodiscs op de achtervelgen gemonteerd.

Naast de aerodynamica is ook het onderstel aangepakt. Porsche en Manthey hebben samen een speciaal schroefset ontwikkeld voor deze auto. Deze kan op allerlei manieren versteld worden, zonder dat er gereedschap aan te pas hoeft te komen. Optioneel zijn er ook speciale remblokken.

Het hele doel van deze upgrades is natuurlijk: nóg harder over de Nordschleife knallen. Dat is gelukt, want coureur Jörg Bergmeister heeft een tijd van 7.03,121 genoteerd. Daarmee wist hij 6,2 seconde van de tijd van de normale GT4 RS af te snoepen.

De Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend, maar in Duitsland kost de Manthey-kit vanaf €42.504. En die prijs kan dus nog verder oplopen als je bijvoorbeeld nog wat extra carbon aanvinkt. Aangezien de GT4 RS standaard al €246.300 kost bij ons, zit je dus zomaar op 3 ton.