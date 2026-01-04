750+ pk, handbak en RWD: BMW M3 G80 van AutoTopNL #MijnAuto

In deze ‘Mijn Auto’-video staat geen standaard BMW M3 centraal, maar de extreem aangepakte BMW M3 G80 van Martijn (AutoTopNL).

Een auto die begon als liefhebbersproject, maar inmiddels dienstdoet als rondrijdend proefkonijn voor serieuze performance-upgrades. En niet zo’n beetje ook. De M3 werd bewust besteld met handgeschakelde versnellingsbak, achterwielaandrijving en een opvallende BMW Individual-kleur. Geen veilige keuze voor de restwaarde, wél precies zoals de heren van AutoTopNL deze wilden hebben.

Onder de motorkap ligt de bekende S58-zescilinder, maar dan stevig aangepakt. Dankzij onder meer upgrade turbo’s, aangepaste software en een zware koppeling levert de auto afhankelijk van de map tussen de 750 en 860 pk, met koppel van maar liefst 1.000 Nm.

