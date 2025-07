Goedkoopste M3 G80 van Marktplaats heeft een schuifdeur!

En daar zit een bijzonder verhaal achter.

In maart 2024 schreven we over de goedkoopste M3 G80 die op Marktplaats stond. Die was nog steeds vrij duur, met een prijskaartje van net geen ton. We zijn nu ruim een jaar verder en de M3 is alweer een stukje goedkoper geworden. Er staat zelfs een exemplaar op Marktplaats voor slechts €79.875!

Er is echter wel een reden dat dit de goedkoopste M3 van Marktplaat is. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een normale M3, totdat je het achterportier opent… Dat blijkt een schuifdeur te zijn. Dat is een vrij unieke feature.

Waarom zou je in vredesnaam een schuifdeur willen op een M3? Nou, daar is hele een goede reden voor. De vorige eigenaar was namelijk invalide. De schuifdeur is dus gemonteerd om de auto toegankelijker te maken voor een rolstoel. Dat is niet de enige aanpassing. De auto is tevens voorzien van handgas.

Misschien ben je stiekem wel heel nieuwsgierig van wie deze auto geweest is. Dat kunnen we vertellen. Deze auto is afkomstig van BMW M-rijinstructeur Tina Schmidt-Kiendl. Zij raakte in 2017 verlamd in haar benen na een operatie aan haar ruggenwervel.

Tina liet zich echter niet uit het veld slaan door deze tegenslag. Ze leerde autorijden zonder haar benen te gebruiken, liet een M3 ombouwen en wist BMW te overtuigen om een rijvaardigheidstraining te starten voor mensen met een handicap. Bovendien is ze nu hoofd van projectmanagement bij BMW M.

Er zit dus een inspirerend verhaal achter de schuifdeur van deze BMW M3. En de auto staat nu te koop in Nederland. Normaal zou je een M3 moeten kopen én een hoop geld moeten investeren in de ombouw, nu heb je een kant-en-klare auto die goedkoper is dan een normale M3. Een unieke kans dus.

Met dank aan @martijngizmo voor de tip!