Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (de finale)

Hoewel we graag in vakantiesferen blijven komt ook aan deze reeks een einde.

Na zeven delen komt er een einde aan deze reeks van automotive vakantiefoto’s van Autoblog-lezers. Niet omdat we er geen zin meer in hebben, maar omdat de meeste van ons weer aan het werk zijn of naar school gaan. We hebben vele mooie kiekjes voorbij zien komen en met dit zevende deel, de finale, pakken we de laatste toffe vakantiefoto’s van jullie mee.

Lancia Fulvia – @cabriorijder – Acireale, Italië

Hoe Italiaans wil je het hebben? Dit shot heeft alles.



Citroën e-Mehari – @axietaxie – Frankrijk

En hoe Frans wil je het hebben? Een elektrische e-Mehari gespot in zijn thuisland.



Yugo 55 – @bert_volders2 – Vevcani, Macedonië

Deze Autoblog-lezer liep een Yugo tegen het lijf op vakantie!



Porsche Cayenne Coupé – @bestwelcoolenaam – Florence, Italië

De nieuwe Cayenne Coupé gespot in de straten van Florence.



Rolls-Royce Phantom – @donpiston – Foshan, China

Een roze Rolls naast een McLaren. Dat moet wel in China zijn.



Pagani Huayra – @defriezencrew – Monaco

In Monaco is spotten heel makkelijk. Toch is deze Huayra noemenswaardig, geparkeerd naast een 458 Speciale A.



Honda CB1000 & Ducati Panigale – @theladystig – Alsvag, Noorwegen

Deze Autoblog-lezeres ondernam een roadtrip per motor!



Porsche 718 Boxster – @amglover – Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Jezelf verwennen door een Porsche te huren op vakantie, een top idee.