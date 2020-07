Wat klopt er niet aan deze Mercedes SL65 Black Series?

Een echte fanaat van Mercedes moet sowieso aanslaan op het feit dat bij deze SL65 Black Series het dak open kan.

Vanmorgen was hij daar dan eindelijk: de ultieme versie van de Mercedes-AMG GT. Voor het 730 pk sterke topmodel werd de naam Black Series afgestoft. Al een tijdje gebruikt Mercedes deze naam – nogal inconsequent – voor hun meest gestoorde modellen. De GT Black Series volgt een mooi rijtje auto’s op, hij heeft slechts vijf voorgangers. De CLK 63 AMG Black Series, SLK 55 AMG Black Series, SL65 AMG Black Series, C63 AMG Coupé Black Series en SLS AMG Black Series. Stuk voor stuk zijn het gewilde auto’s vanwege gelimiteerde beschikbaarheid en dikke cijfers.

Kopen?

Zie er dus maar eens eentje – als occasion – op de kop te tikken. Er zijn een stuk of 15 Black Series’ in Nederland. Wachten tot eentje te koop komt te staan kan wel even duren. Toch kregen we resultaat toen we de term intikten op Marktplaats. Er staat toch een SL65 AMG Black Series te koop. Toch?

Bijna











We betwijfelen of je een gigantische Mercedes-fanaat moet zijn om uit te vogelen dat deze occasion geen echte SL65 Black Series is. Of überhaupt een SL65. De bodykit en voorbumper (inclusief R230 facelift-lampen, omdat de BS alleen bij de facelift geleverd werd) in combinatie met de brede wielkasten geven een mooie illusie. Op detailniveau mist er echter een hoop. De speciaal voor de SL65 BS ontworpen velgen. De badges aan de zijkant die V12 Biturbo zeggen, omdat de motor helemaal geen V12 is. De spiegels, de achterlichten, de spoiler en ten slotte: het dak. De SL65 heeft een vastgelast dak, deze kan gewoon open. Heb je toch nog iets wat de echte Black Series niet kan.

‘Nette’ SL55

Denk alles wat dit ding Black Series maakt even weg en je hebt toch een redelijke opvallende SL55 AMG uit 2003 te pakken. Alsnog ben je met een dikke 5,5 liter grote V8 op pad die volgens de advertentie 500 pk op de weg zet. De kilometerstand van 107.000 km is netjes. Ook aan opties kom je niks tekort.









Duur

Toch mag je nog best een bedrag ophoesten voor deze zeventien jaar oude SL55: 44.950 euro om precies te zijn. Het is dus maar te hopen dat deze nog netjes in staat is. Voor een Black Series is het geen geld, maar je moet zowat een leek te pakken hebben om uit te vogelen dat deze auto iets meer show dan daadwerkelijke go heeft. Ook dat mag je ding zijn en dan mag je deze SL65 Black Series gewoon meenemen.