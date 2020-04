Unieke Tesla Shooting Brake duikt op als occasion

De unieke Tesla ‘Model SB’ Shooting Brake van RemetzCar en Niels van Roij Design is welbekend. Je mag hem nu kopen, maar wees gewaarschuwd: iets met diepe zakken.

Sinds de introductie van de Model S in 2013 wist Tesla hoge ogen te gooien in Nederland. Er zijn duizenden van de grote sedan verkocht en ze zijn er in alle soorten en maten. Er is er echter eentje die uniek is. Eén exemplaar is er van deze Model S.

RemetzCar Model SB

In 2018 mochten we kennis maken met de RemetzCar Model SB, waar SB staat voor Shooting Brake. Dat dekt de inhoudt ook wel prima: de donkergroene Model S is een soort stationwagon. Maar het is meer dan een Model S met een dakkapel. De lijnen kloppen en het ziet er best prima uit. Ook het interieur kreeg een opfrisbeurt: beige leer stond niet op de optielijst van Tesla. Herkenbaar een Model S, maar veel luxueuzer en opvallender. Uniek!

Coachbuilding

Het bedrijf achter de auto, het Nederlandse RemetzCar, staat bekend om het aanpassen van standaard auto’s. Ze staan bekend om enerzijds deze Model S, anderzijds rijdt Koning Willem-Alexander rond in een verlengde Audi A8 die aangepast werd door RemetzCar. Na de Model SB hield het bedrijf er echter mee op.

Het ontwerp van de Model SB komt van Niels van Roij Design. De Model SB is juist één van de eerste auto’s waar de Nederlandse designer een daadwerkelijk model van heeft. Van Roij heeft in theorie nog een dik portfolio in petto. Daar werd recent ook de Range Rover Adventum Coupé aan toegevoegd.

Unieke kans

Opvallend genoeg was de Model SB geen showpaardje. Na de nodige persevenementen en showcases van de auto werd hij in (dagelijks) gebruik genomen. De donkergroene Model S werd daarom nog best een aantal keer gespot. Maar de auto bezitten, dat werd lastiger. Dan zit je echt te wachten op een speld in een hooiberg. Gelukkig werd de speld gevonden: de Tesla Model S Shooting Brake duikt op als occasion.

‘Gewoon een Model S’

Als je even door het bijzondere koetswerk heen kunt kijken duikt een voordeel op voor de koper van de auto: de auto is even praktisch als een reguliere Model S, als ‘ie niet praktischer is. De originele Model S was eentje uit 2013 in de uitvoering 85 Performance (of P85). Volgens de inmiddels uit gebruik gehaalde Tesla-badging betekent dat het 85 kWh-pakket met Performance-kuur. De ‘D’ van ‘dual’ ontbreekt echter, de SB heeft de aandrijving enkel achterin zitten. Concreet betekent het 422 pk en een actieradius van pak ‘m beet 450 km. De volledige specificaties zijn:

Tesla Model S 85 Performance (RWD)

Coachbuilt as a one-off Shooting Brake

Aluminium bodywork

2013 model with 2016 facelift (coloured fascia)

Bespoke green paint with touch of gold

Bespoke green piping on the leather seats

Factory Panoramic Sunroof

21 inch Turbine wheels

Air suspension

Tech Pack

Connectivity Package (Upgraded to 4G data communications)

Supercharging hardware

Low-mileage: 60.000 kms

422 Hp / 600 Nm of Torque

Range 407-438 km (EPA)

Battery pack 85 kWh

Upgrade to Type 2 charging port with integrated light and automatic closing lid

Duur

Dan het addertje onder het gras: deze zeer exclusieve Tesla Shooting Brake occasion wordt ook geprijsd als een zeer unieke auto. JB Classic Cars, die de verkoop verzorgt, wil er 185.555 euro voor vangen. Privékopers moeten er nog belasting overheen betalen en zullen zo’n 224.500 euro kwijt zijn. Dat is een smak meer geld dan de 112.800 euro die de auto ooit nieuw kostte. Wij zijn geen hoger opgeleide taxateurs en zullen maar geen oordeel vellen over ‘is de auto het waard’, maar een smak geld is het sowieso.