Lezersvraag: wat moet de nieuwe James Bond-auto worden?

We laten het brainstormen over een nieuwe Bond-auto aan jullie over!

Over mijn lijk. Ik snij nog liever mijn polsen door, dan dat ik weer in de huid van James Bond kruip. Dat waren ongeveer de woorden van Daniel Craig toen Spectre in 2015 in première ging. Een populistisch praatje, zo blijkt. Er komt een nieuwe Bond-film aan en Daniel Craig krijgt opnieuw de hoofdrol.

Vandaag is bekend geworden dat EON Productions en Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) een overeenkomst hebben gesloten met Universal Studios voor de nieuwe Bond film. De titel, nu nog bekend als ‘Bond 25’, moet op 25 oktober 2019 in de bioscoop te zien zijn. De filmopnames gaan op 3 december 2018 van start.

We hebben dus nog enkele maanden te gaan. De komende periode zullen de producers en scenarioschrijvers zich buigen over het script, de locaties en natuurlijk de Bond-auto(‘s). In Skyfall keerde bijvoorbeeld de Aston Martin DB5 weer terug. In Spectre kwam Aston Martin met de bijzondere DB10 (sold!). Bij laatstgenoemde titel was Jaguar Land Rover ook een belangrijke partner, met onder meer de nodige Range Rovers, Land Rover Defenders en de bijzonder gave Jaguar C-X75.

Wat moet James in de nieuwe film gaan rijden? De nieuwe Aston Martin Vantage, een Polestar 1 (maatschappelijk verantwoord) of een 2019 TVR Griffith? Laat het weten in de comments. Wellicht dat de MI6 meeleest en een auto kiest uit de suggesties..