Iconische James Bond-auto moet miljoenen opleveren

Een unieke kans, de auto uit één van de eerste Bond-films gaat onder de hamer.

Er zijn zoveel Bond-films dat er inmiddels ook een aantal Bond-auto’s zijn. Dit is wel echt een bijzondere. Het gaat hier namelijk om een oude Aston Martin DB5 uit 1965. De klassieker werd gebruikt in de films Goldfinger en Thunderball. Dit specifieke exemplaar is nooit op de filmset gebruikt. De makers van de films gebruikten de DB5 ter promotie.

Dit maakt de klassieker niet minder Bond-waardig. Net als de Aston Martin uit de films, beschikt de DB5 over alle gekke snufjes die James gebruikte tijdens zijn avonturen in Goldfinger en Thunderball. Denk aan de scherpe punten uit de wielen die banden van vijandelijke voertuigen kapot kunnen maken of de iconische ingebouwde machinegeweren. Het zit er allemaal op. De auto is zeven jaar geleden gerestaureerd.

Door de jaren heen is de DB5 in handen geweest van diverse particulieren. Het is niet bekend wat de huidige eigenaar in het verleden heeft betaald voor de Aston Martin, maar de verwachting is dat de DB5 een deftig bedrag gaat opleveren. De klassieker zal tijdens de Monterey Car Week door veilinghuis RM Sotheby’s van de hand worden gedaan. De verwachte opbrengst? Tussen de 4 en 6 miljoen euro.