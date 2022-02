Hyundai Kona N rijtest, sportiever dan je denkt

De Hyundai Kona associëren we in Nederland toch vooral met lage bijtelling en grijs haar. De Hyundai Kona N is een ander verhaal.

Streng belastingklimaat

Toch jammer dat het belastingklimaat voor auto’s in Nederland zo is geworden dat het voor sommige importeurs niet interessant is om een model te voeren. Bij Hyundai zijn er zelfs twee recente voorbeelden te vinden. Een daarvan hebben jullie al in geur en kleur kunnen zien op deze website: de hot hatchback i20 N. Een verrassend goede auto. Maar er is nog een high-performance model van Hyundai N die niet op de Nederlandse prijslijst verschijnt. Dat is de Hyundai Kona N: de eerste performance SUV van Hyundai. Een Kona van een heel ander kaliber dan een Kona Electric.

Rijtest Hyundai Kona N

Autoblog is natuurlijk een website voor autoliefhebbers. Om die reden hebben we toch kunnen regelen om met een Hyundai Kona N op pad te gaan. Want wie in de markt is voor een snelle maar compacte SUV heeft niet zo heel veel meer te kiezen. De 200 pk sterke Ford Puma ST is een optie. Die kost in Nederland minimaal 42.295 euro. En dan is er ook nog een 300 pk sterke Volkswagen T-Roc R. Die is onlangs zelfs vernieuwd. Reken voor die VW op dik 56.000 euro.

Goede prijs?

Dan is het maar wat leuk om te zien dat ook Hyundai zich mengt in de strijd. De Kona N moet qua prijs en prestaties precies tussen de Puma ST en T-Roc R in vallen. In België is de Kona N er vanaf 40.499 euro, in Duitsland heb je hem al vanaf 38.200 euro. Reken in Nederland op een vanafprijs van ongeveer 50.000 euro. Voor die euro’s krijg je een SUV die niet alleen agressief oogt, maar ook over serieuze hardware beschikt om het prestatiepotentieel maximaal te kunnen benutten.

Aandrijflijn afkomstig van Hyundai i30 N

De Kona N neemt de aandrijflijn van de i30 N over. Onder de motorkap schuilt dus een 2.0 T-GDi vier-in-lijn turbobenzinemotor met een vermogen van 280 pk en maximaal 392 Nm aan koppel. Ook de i30 N is van de Nederlandse prijslijst verdwenen, ook al heeft de auto onlangs een interessant update gehad. Deze hot hatchback is elders leverbaar met een handgeschakelde zesbak of automaat. De Kona N wordt alleen met automaat geleverd.

Alleen met automaat

Saai? Nou, eigenlijk niet, want is het een opvallend goede automaat. Het gaat om een zogeheten achttraps N DCT-transmissie met een natte koppeling. Die schakelt oprecht heel rap en reageert ook vlot op input van zowel de schakelflippers achter het stuur als op trekken aan de forse pook. Hyundai weet hoe het hoort: trekken is opschakelen, duwen is terugschakelen. Een autofabrikant die dat nog andersom doet, heeft het niet echt begrepen.

Prestaties Hyundai Kona N

Is zo’n Kona N dan ook een beetje vlot? Absoluut! Hij voelt lekker rap aan. Al het vermogen wordt losgelaten op de voorwielen. Een elektronisch sperdifferentieel (e-LSD) zorgt voor een fatsoenlijke overdracht van al die peekaa’s op het wegdek. Dat gebeurt vrij soepel, helemaal na activatie van launch control. Wie dat niet gebruikt, zal merken dat de voortrein bij volgas in de eerste versnelling een flinke opdonder krijgt.

Goede sound!

De 0-100-sprint kost slechts 5,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 240 km/u. Keurige cijfers voor een SUV. Vooral de tussenacceleraties maken indruk. Deze SUV hangt heerlijk aan het gas en blijft gevoelsmatig trekken in elke versnelling. Het geluid klinkt niet fake. Je hoort zelfs het sissen van de turbo. Erg racy. In de i20 N is sprake van een kunstmatige soundtrack in rijmodus N. Bij de Kona N is dat niet het geval. Ook aan de buitenkant produceert deze Kona N een lekkere brom en bij terugschakelen zijn zelfs uitlaatscheetjes hoorbaar. Hyundai toch!

Rode NGS-knop

Wie de brochure van de Kona N doorspit, wordt overladen met termen als N Grin Shift (NGS), N Grin Control en N Power Shift (NPS). Een hoop blabla voor feitelijk gewoon wat software. NGS is de meest interessante van de drie. Een druk op de rode NGS-knop op het stuurwiel maximaliseert de motor- en DCT-prestaties voor 20 seconden. De auto schakelt ook direct terug naar de meest gepaste versnelling. Leuke gimmick, maar niet heel nuttig.

NPS

Dan heb je nog NPS. Dit systeem wordt ingeschakeld wanneer de auto accelereert met meer dan 90 procent van het vermogen. Het vermindert de koppelafname tijdens het opschakelen om een maximaal vermogen naar de wielen te sturen. Je voelt daardoor een extra duw in de rug bij het opschakelen.

N Grin Control-systeem

En wat houdt het N Grin Control System dan in? Dit is de naam van het motormanagementsysteem met in totaal vijf rijmodi, te weten Eco, Normal, Sport, N en N Custom. De verschillende rijmodi hebben invloed op de motor, schokdempers, stuurinrichting, elektronische stabiliteitscontrole (ESC), uitlaatklank, het elektronische sper en het karakter van de automaat.

N Custom

Je schakelt al heel snel over van N naar N Custom, omdat modus N een te zware besturing heeft en een te straf onderstel. In N Custom kun je alle parameters zelf instellen. Met het onderstel en de elektrische stuurbekrachtiging rijdt deze Kona N het best. Voor de rest mag alles in standje ‘Sport+’ staan. ESC kan overigens volledig uit.

Straf onderstel

Hyundai rust de Kona N uit met elektronisch instelbare wielophanging. Er is keuze uit Normal, Sport, Sport+. Zelfs in Normal is deze SUV al vrij stug, laat staan in Sport en Sport+. Wellicht dat het voor sommigen zelfs iets te stug is, maar van een sportieve SUV mag je ook verwachten dat hij sportief rijdt. Dat doet de Kona N. Er is voldoende stuurgevoel in standje ‘Normal’ en het rempedaal laat zich keurig doseren.

Head-up display

Het head-up display voegt wat ons betreft weinig toe. Het is slecht afleesbaar, staat in een vervelende kijkhoek en is zelfs met instelmogelijkheden niet in een fijne positie te krijgen. Je zit toch al vrij hoog in de Kona N. Gevoelsmatig wil je lager in de auto zitten. Ook de verstelbaarheid van de stuurkolom is beperkt. Het stuur mag meer in diepte verstelbaar zijn zodat je het echt naar je toe kunt halen. Nu is het even zoeken naar een ideale zitpositie.

Overal N-logo’s

Een ding heeft Hyundai goed begrepen. Bij een sportieve SUV, hoort een sportieve uitstraling. De Kona N ziet er lekker dik uit, helemaal in deze kleur Performance Blue. Opvallende rode details, sportieve bumpers, rode remklauwen, 19-inch lichtmetalen wielen met Pirelli P-Zero-banden in de maat 235/40 R19, twee vuistdikke uitlaten, forse luchtinlaten en vooral heel veel N-logo’s.

Interieur

In het interieur vinden we sportstoelen, een fraai N-pookje, een lekker in de hand liggend stuurwiel met twee N-knoppen (links voor wisselen tussen Eco, Normal en Sport en rechts voor activeren van N en N Custom), het ziet er allemaal gelikt uit. De uitrusting is ook prima. Het topmodel heeft onder meer stuurwielverwarming, stoelventilatie en -verwarming en een hele lijst aan veiligheidssystemen die we jullie zullen besparen. Het adaptieve deel van de cruise control kan niet uit.

Conclusie rijtest Hyundai Kona N

Moet je nu een Hyundai Kona N kopen? Het is absoluut een leuk ding om te zien, is praktisch, dagelijks bruikbaar en sneller dan je denkt. Dus we kunnen hem zeker aanraden. Het is een origineel alternatief voor een auto als de T-Roc R of Puma ST. Niet perfect, want de zitpositie kan beter (wel afhankelijk van lichaamslengte). Maar als totaalpakket klopt deze Hyundai. De N-divisie snapt heel goed welke software en hardware nodig is om een SUV om te toveren in een performance SUV. De uitwerking is wat ons betreft meer dan geslaagd.

Technische gegevens Hyundai KONA N