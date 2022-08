Ondanks dat iedereen de Nederlander Max Verstappen als torenhoge favoriet ziet, denken wij dat Charles Leclerc wel kans maakt op de overwinning. Dit zijn 9 redenen waarom Leclerc de Nederlandse GP wint!

De Grand Prix van Nederland zal aankomend weekend gereden worden. Heel Nederland is in de ban van dit evenement. Alle F1-websites, programmamakers, nieuwsmakers: allemaal zijn ze aanwezig op de Grand Prix. Heel erg tof natuurlijk. Maar er is maar één reden dat deze gekte er is: Max Verstappen.

Nu is de coureur ook een sensatie. Speciaal voor hem is er überhaupt een Nederlandse Grand Prix. De tribunes zullen vol staan en iedereen zal afstemmen op de GP. Je kan de race zelfs bekijken op de NOS!

En daarom gooien wij heel recalcitrant de knuppel in het hoenderhok: Charles Leclerc zal de Nederlandse GP gaan winnen. Dat is natuurlijk niet iets dat past bij een goed nieuws show. Wij Nederlanders kijken natuurlijk wel graag naar sporten waar de kans op winst aanwezig is. Tot 2016 keek slechts een handjevol mensen Formule 1.

Leclerc wint Nederlandse GP!

Uiteraard is het niet enkel om de successupporter te beroven van een pre- en post-race feest. Nee, wij zijn er even in gedoken en kwamen tot de conclusie dat juist dit weekend weleens het weekend van Charles Leclerc kan gaan worden. Sterker nog, wij vonden 9 redenen waarom Leclerc de Nederlandse GP wint dit weekend!

De achterstand van Charles Leclerc is ernstig geflatteerd

Als er iemand pech heeft gehad dit seizoen, dan is het Charles Leclerc wel. Er zijn drie dingen die geregeld misgaan. Ten eerste is de betrouwbaarheid van de Ferrari SF-75 niet denderend. Zo viel hij tweemaal uit met motorproblemen (terwijl hij zich in een erg sterke positie bevond).

Ook zijn team maakt de nodige fouten, met name qua strategie slaan ze de plank geregeld mis, ook dit heeft voor veel puntenverlies gezorgd. Tenslotte, wellicht ter compensatie van de eerste twee issues, heeft Leclerc ook de nodige foutjes gemaakt. Die op Imola en met name op Paul Ricard waren het duurst. Red Bull presteert constanter, maar op een goede dag is de Ferrari minimaal net zo snel.

Spa-Francorchamps paste perfect bij de Red Bull

Het lijkt erop dat Spa-Francorchamps een perfecte match is voor de RB18. De Red Bulls vlogen over het circuit heen alsof de andere coureurs in een Formule 2-auto reden. De Red Bulls combineren een hoge topsnelheid met uitstekende downforce in de bochten.

Meestal is er een ‘trade-off’, waardoor je een compromis moet sluiten. Maar daar was niets van te merken. Waar andere teams enorm aan het stoeien waren, ging de Red Bull als op rails. Kijk maar naar de prestaties van Sergio Pérez. Het hele seizoen heeft ‘ie moeite om het podium te halen en bij de GP van België 2022 stond ‘ie met minimale moeite en een enorme poepstart op P2. Dus logisch dat Charles daar niet won.

Charles Leclerc is getergd

Coureurs zijn natuurlijk ook een beetje trotse mensen. Leclerc natuurlijk ook. De strijd om de titel heeft hij al omschreven als ‘extreem moeilijk’. Maar ondanks dat de titel erg lastig is, zal hij vast nog de nodige races willen winnen. En wat werkt beter dan winnen in de achtertuin van je grote rivaal voor zijn eigen publiek?

Ferrari en Zandvoort lijkt een supermatch te zijn

Als we kijken naar de circuits waar Ferrari goed uit de verf kwam, zijn dat banen als Spanje, Monaco en Frankrijk. Daar haalde hij nauwelijks punten door falen van hem en het team, maar de Ferrari was er wel erg snel. De relatief lage snelheid en enorme downforce die je nodig hebt in Zandvoort, past precies bij de Ferrari SF-75.

Sainz is beter dan Pérez

Ondanks dat Pérez Verstappen enkele malen geholpen heeft dit weekend, heeft Ferrari een betere tweede rijder aan Carlos Sainz. Het gat tussen Sainz en Leclerc is kleiner dan dat tussen Verstappen en Perez. Als Leclerc de race leidt, zit Sainz er nooit ver achter. Een mooie buffer voor Leclerc.

Kwalificatie

De Ferrari SF-75 is een kwalificatiebeest. Al zeven maal pakte Leclerc pole position dit seizoen, tegen vier keer voor Verstappen. Op Zandvoort is de startpositie vrij belangrijk, want inhalen is iets lastiger dan op Spa.

De Ferrari is ietsje lichter

Zandvoort is een ander type baan met lagere snelheden. Een laag gewicht betaalt zich hier beter uit. Volgens de laatste calculaties is de Red Bull alsnog 10-15 kilogram zwaarder dan de Ferrari. Daarmee heeft Ferrari alvast de eerste 0,3 tienden (schatting) in de zak.

Statistisch gezien moet het een keer fout gaan voor Verstappen

Dit bedoelen we niet zo onaardig als het klinkt. Verstappen gaf op Spa een masterclass autoraces en haalt constant het maximale eruit. Dat was aan het begin van het seizoen niet anders. De mogelijkheid bestaat altijd dat het misgaat. Ook Vettel en Schumacher vielen nog weleens een race uit.

De banden passen bij Ferrari

Ook de banden zijn helemaal in het voordeel van Ferrari. Dit weekend rijdt men namelijk met de hardste van de drie mogelijke compounds: C1 is Hard (wit), C2 is Medium (geel) en C3 is Soft (rood). In Bahrein (winst Ferrari), Spanje (winst Red Bull, door Ferrari die in leiding uitviel), Groot-Brittanië (winst Ferrari) gebruikt Pirelli ook deze banden. Dit terwijl Red Bull overwegend beter uit de verf komt op de zachtere banden.

Kortom, 9 redenen waarom Ferrari weleens de verrassing kan zijn van dit weekend en Leclerc de Nederlandse GP wint!. Mocht Verstappen dan toch zegevieren, dan heeft ‘ie een meesterlijke prestatie geleverd! Wie denk jij dat gaat winnen en waarom? Laat het weten in de comments!