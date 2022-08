Foute AMG GT63S is zó fout dat ie goed is

Deze foute AMG GT63S 4-Door is zo fout dat je weer uitkomt bij goed. Ofzo.

Auto’s zijn tegenwoordig best ‘opvallend’ gestileerd. Zelf een redelijk modale crossover heeft een koetswerk vol met vouwen, lijnen en andere opvallende stylingelementen.

Dit betekent dat de tuners daar dan een schep bovenop moeten doen. In het geval van ‘Creative Bespoke‘ kun je rekenen op een hoop visueel vuurwerk. Het is een tuner die over het algemeen kiest voor de rigoreuze aanpak.

In dit geval hebben ze een Mercedes-AMG GT 4-Door aangepakt en het resultaat is te bizar voor woorden. Het ding is visueel zo enorm opgeblazen, dat ze wat ons betreft de plank een beetje misslaan.

Bodykit bijzonder foute AMG GT63S

Er is namelijk een gargantueske bodykit gemonteerd, wat resulteert in een foute AMG GT63S. Deze bestaat uit een nieuwe voorbumper, carbon luchtinlaten en de verplichte kitscherige rode bies. Ook de sideskirts zijn van ‘forged carbon’. Het probleem is dat het zo enorm wijd is, dat het komisch geworden is.

De nogal amateuristisch opgeplakte wielkastverbreders zijn niet het toonbeeld van ‘Das Beste oder nichts’. Dankzij al die verbreding zijn de skirts nogal over de top. Sterker nog, vroeger noemden we dit gewoon treeplanken.

De 21 inch tractorwielen zijn ook enorm. Qua styling heeft zo’n putdekselvelg wel iets, maar op een AMG GT 4-Door staat het een beetje misplaatst. Ook lijkt de auto nu visueel hoger te staan. Tussen het wiel en de wielkastranden is er nauwelijks ruimte, maar omdat de wielen zo groot zijn heb je toch behoorlijk wat rijhoogte. Aan de achterzijde gaat het wat ons betreft helemaal mis.

Niet eens functioneel

De centrale uitlaten, rode bies: het is echt zwaar over the top. Misschien nog wel erger, het is niet functioneel. Dat is de spoiler waarschijnlijk wel, dus die mag blijven. Vervolgens is alles afgewerkt op deze foute AMG GT63S met een satijnzwarte wrap en wat rode accenten. Heel modieus, heel stijlvol en ongetwijfeld heel erg tijdloos.

Tenslotte de motor. Die hebben ze ook onder handen genomen. Het is een vrij simpele ‘VR-Tune’ waarmee het vermogen stijgt van 640 pk naar 710 pk. Waarschijnlijk niets meer dan een simpele chip. Nu is 640 pk meer dan je ooit nodig zult hebben, dus op zich valt er niet veel te klagen.

Dan de prijs voor deze foute AMG GT63S. Volgens Creative Bespoke moet je ongeveer 100 mille apart houden voor de conversie alleen. Je moet dan dus zelf een Mercedes-AMG GT63S 4Matic+ meenemen. Of je koopt een simpele okazie. Niemand die het verschil ziet na alle modificaties.

Check hier de bijzonder foute bewegende beelden met passende hoempa-muziek:

En check hieronder de rijtest:

