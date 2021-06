911 GT Street R is heerlijk fout en aantoonbaar beter - Autoblog.nl

De nieuwe 911 GT Street R is niet echt subtiel. Maar dat was blijkbaar ook niet de bedoeling.

Tijdens de rijtest van de Porsche 992 Turbo S hebben we @Wouter niet horen zeggen dat het wel sneller mocht. Qua snelheid, wegligging en remmen is de Turbo S zo ongeveer perfect. Koppel dat aan een ideale Alltagstauglichkeit en je hebt misschien wel de perfecte sportauto voor alle omstandigheden. Op de Nordschleife, op de dragstrip, op de Autobahn, op de P.C. Hooft of op de parking van het trainingskamp in Zeist: de 911 Turbo komt altijd tot zijn recht.

Mochten op de genoemde locaties al te veel 911 Turbo’s zijn, niet getreurd. De 992 GT Street R van TechArt heeft namelijk meer van alles én is een stuk zeldzamer. De GT Street is al jarenlang een begrip bij TechArt. Het gaat in alle gevallen om een 911 Turbo, die op heel veel punten is aangepast. Het is niet zomaar een chipje en verlagen, maar een complete makeover.

TechArt GT Street R

Zo is de bodykit van de 911 GT Street R behoorlijk opvallend. Niet een subtiel lipje en spoilertje, maar een complete kit die ervoor zorgt dat je altijd goed opvalt. Dat niet alleen, volgens TechArt heeft de kit ook daadwerkelijk een functie. Zo zorgt het ervoor dat de lift bij 140 km/u op de vooras vermindert met 45%. Maar er is meer! Ook de luchtgeleiding naar de intercooler is namelijk verbeterd. Daarnaast is de downforce op de achteras toegenomen.

De TechArt GT Street R heeft mede dankzij de bodykit wel wat weg van de GT-producten van Porsche. Denk aan de gaten in de carbon voorklep, extra flaps en de luchtgaten in de wielkasten. Uiteraard roept die enorme spoiler ook ‘GT’-gevoelens op.

Natuurlijk is er ook een setje velgen. Tegenwoordig monteert Porsche zelf al monsterlijk grote wielen, dus daar gaat de TechArt GT Street R niet overheen. Voor is de diameter 20″, achter maar liefst 21″. Deze gesmede velgen zijn wel erg licht en voorzien van ‘Aerodiscs’ om de remmen te koelen. Je kan kiezen uit twee soorten verlagingssets. De verlagingsveren zijn de meest eenvoudige upgrade, maar een complete (en uitvoerig verstelbare) schroefset is ook mogelijk. In beide gevallen kun je de auto zo’n 25 millimeter verlagen.













Motor

Dan het belangrijkste onderdeel en dat is natuurlijk de motor. Al die visuele upgrades beloven meer potentieel. Welnu, er ís meer potentieel. Dankzij nieuwe software, nieuwe uitlaten en verbeterde turbo’s stijgt het vermogen naar 800 pk. Dan maakt het niet uit of je een Turbo (600 pk) of Turbo S (650 pk) meeneemt, in beide gevallen wordt het 800 pk en 950 Nm. Mocht je dit véél te veel vinden, je kan de turbo-upgrade ook overslaan. Dan is het resultaat 710 pk en 900 Nm.

















Ten slotte het interieur van de TechArt GT Street R. Je kan twee kanten op. In dit geval is men gegaan voor over-the-top kitsch. We zien een ruitjespatroon in de stoelen, stoelwangen, op het stuur én op het dashboard. Het voornamelijk een showcase om te zien wat er allemaal mogelijk is. TechArt maakt de meeste onderdelen met de hand in het eigen atelier. Een andere kant is het ‘ClubSport’-pakket met racekuipen, vierpuntsgordels, rolkooi en brandblusser.

Mocht je dit apparaat willen samenstellen op deze regenachtige vrijdag, dan kan dat! De TechArt GT Street R-configurator is namelijk live. Mocht je interesse hebben: er worden slechts 87 exemplaren van gebouwd. De conversiekosten starten bij 79.000 euro. Een 992 Turbo zul je zelf mee moeten nemen.