Je eerste Porsche 911? Overweeg een 997! [video]

Een courante Porsche 997 in een ‘veilige’ spec, het kan zomaar je eerste 911 zijn.

De Porsche 911 staat bij veel autoliefhebbers op het lijstje om een keer gehad te hebben. De unieke rijeigenschappen, de iconische looks en het is toch enigszins praktisch met een achterbank. Het is niet voor niets dat de 911 generaties lang populair is.

Iedere generatie heeft weer zijn eigen groep liefhebbers. Maar wat is nu een goede basis voor je eerste 911, als je niet té exotisch wil shoppen? Deze 997 is een goede kandidaat. De zwart op zwarte combinatie is een veilige keuze, zodat je er nog iedere dag mee kunt rijden zonder de aandacht op jezelf te vestigen. De rode details (remklauwen, gordels, klokken) geeft de specificatie toch nog wat pit.

Bovendien is dit een Carrera 4S. Dat betekent vierwielaandrijving zodat je er ook gewoon mee op wintersport kunt gaan. En als het vriest in Nederland hoef je niet bang te zijn om meteen een uitglijer te maken. Nog een reden dat dit eigenlijk een hele goede ‘je eerste Porsche 911’ is.

De atmosferische boxermotor is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. De Porsche is goed voor 355 pk en 400 Nm aan koppel. Naast de rode details is de 911 uitgerust met nog een aantal fijne opties. Van de sportuitlaat tot de sportstoelen. En van een schuifdak tot de Turbo-velgen. Met de 4S krijg je de brede heupen, wat de 997 optisch lekker dik maakt.

Deze Porsche 911 doet eigenlijk alles goed. Wouter ging er een blokje mee om, zodat je ook nog het geluid van de 3.8 meekrijgt en wat voor rijbeleving deze 997 geeft. De Porsche is onderdeel van een veiling.. Meebieden op dit exemplaar doe je op The Collectables.