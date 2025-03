Koop de zeldzaamste MINI van Marktplaats

Een ogenschijnlijk zo normale MINI blijkt een bijzonder ding te zijn.

Een tijdje geleden pakten we even de zeldzaamste twee JCW-MINI’s op Marktplaats erbij, want rondom 2010 was een bijzondere periode voor MINI. Het Britse merk had door dat één driedeurs hatchback en/of cabrio wat karig is voor een goed winstplaatje. Dus werd ingespeeld op de groeiende behoefte voor meer carrosserievormen. Sommige daarvan werkten, neem de Countryman. Anderen waren een goed idee, maar slecht uitgevoerd (de Paceman faalde, maar een kleinere Countryman als Aceman werkt nu wel). De Roadster en Coupé waren te niche. De Clubman heeft het een tijdje heel goed gedaan, maar heeft nu toch de pijp aan Maarten gegeven. Eigenlijk heeft alleen de Countryman die periode overleefd.

Clubman

Dat terwijl de Countryman altijd wordt gezien als die akelig grote MINI die de naam ‘mini’ niet verdiend. De Clubman daarentegen, dat was eigenlijk een briljante vondst. De eerste generatie (R55) was op en top MINI. Het was nog steeds een soort driedeurs (je had een zelfmoorddeurtje aan de passagierskant dat alleen open kon als de voordeur open was), waardoor het voor een ‘estate’ geen gigantische auto was. De bestelwagendeuren in plaats van een achterklep moeten je ding zijn, maar het is wel op en top MINI.

Clubvan

Goed, de Clubman was dus nog redelijk populair, maar wist je dat er één versie was van de MINI Clubman die minder aansloeg? Sterker nog: met een productierun van minder dan twee jaar is dit de zeldzaamste moderne MINI. En hij heet: MINI Clubvan. Ja, MINI bedacht dat als je de bestelwagendeuren al hebt, je er net zo goed een bestelwagen van kan maken.

En dat kan je vrij letterlijk nemen. De MINI Clubvan is een Clubman met afgeschermde achterramen, geen achterbank, een scheiding tussen voorstoelen en kofferruimte en een ietwat afgewerkte kofferruimte zodat je een egale laadvloer hebt. De Clubvan leek een geinige toevoeging aan het MINI-gamma om ook bedrijfslieden van een MINI te voorzien. Dat faalde dus jammerlijk.

Hoofdreden is dat het praktisch gemak allemaal wat tegenvalt bij de MINI Clubvan. De laadruimte is maar 1,15 meter lang en 1,02 meter breed, dus als busje kan je er maar weinig in kwijt. En, ongemakkelijk genoeg, had de afscheiding een negatief effect op het laadvolume: dat bleef steken op 860 liter, terwijl een Clubman met de banken plat 930 liter opslokt. En bij die kan je nog kiezen tussen enorme laadruimte en vijfzitter: de Clubvan is altijd een tweezitter. In Nederland had het ding ook nog als nadeel dat hij officieel niet aan de eisen voldeed om op grijs kenteken te mogen, ondanks dat het één iemand is gelukt.

MINI had ook bedacht om de Clubvan een carrière te gunnen in de VS, maar door de hopelijk bekende chicken tax (een zeer oude maar nog steeds bestaande ‘chantage’-heffing op lichte bedrijfswagens, waardoor er altijd 25 procent importtaks op een lichte bedrijfswagen die niet in de VS wordt gebouwd wordt geheven) was het ding pokkeduur en daardoor compleet onaantrekkelijk. Slechts 50 maakten de oversteek naar de VS. Maar ook zonder gekke heffingen sloeg het niet aan. Hoe veel Clubvans er tussen 2012 en 2014 gebouwd zijn is lastig te achterhalen, maar naar verluidt zijn er niet eens 1.000 gebouwd. Als het de helft is, is het al knap. Alle Clubvans waren van de tweede generatie MINI (dus gebaseerd op de Clubman R55).

MINI Clubvan op Marktplaats

Het zijn wel dit soort verhalen en dit soort auto’s die naderhand een leuk verhaal opleveren. Ga er maar eens eentje spotten. Laat staan dat je de kans krijgt om eentje te kopen. Die kans heb je nu: er staat één op Marktplaats. Een heuse MINI Clubvan! En toepasselijk in een echte bedrijfswagen-specificatie (lees: schraapspec). Toch lukt het MINI om zelfs een schraap-interieur nog lekker des MINI’s te maken, met de grote klok in het midden en aluminiumkleurige inleg op het dashboard. Qua opties moet je dan weer wat concessies maken. De basics zitten erop, meer niet. Dan kan het ook niet kapot en het heeft als voordeel dat alles qua mechanica gedeeld wordt met de Clubman en Cooper. Die zijn een stuk minder zeldzaam.

Aan de buitenkant herken je gelijk dat dit een Clubvan is, door de dichtgetimmerde ramen. Ook krijg je achterop niet de spijlen boven en rondom het achterlicht in een contrastkleur, maar gewoon in de net-niet-witte carrosseriekleur. En check die kleine velgjes met basismodel-wieldoppen! Je krijgt bij dit exemplaar ook een lekker basale motor. Het is de 111 pk en 270 Nm sterke Cooper D, met handbak. Het past allemaal wel in het plaatje. Alleen levert het plaatje een auto op waar niemand echt om vroeg.

Kopen

Deze MINI Clubvan uit 2013 heeft 185.000 kilometer gelopen. Zoals gezegd lukt het je niet om hem op grijs kenteken te krijgen, dus heeft deze gewoon een ‘geel’ kenteken. Het scheelt wel dat je niet zoals de meeste witte busjes met een grote slurpende diesel op pad bent. We kunnen ons niet voorstellen dat je een use case hebt voor de Clubvan, maar misschien vind je het gewoon wel een leuk ding. Als promotieauto is het bijvoorbeeld perfect. Dan is 6.995 euro ook best schappelijk, want dat kost ‘ie. Surf dus snel naar Marktplaats voor deze unieke MINI.

Met dank aan Daan voor de tip!