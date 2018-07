911 Le Mans Classic Clubsport is een fenomenale restomod

Dat menen we.

Erkend Porsche-specialist Paul Stephens heeft een reeks gelimiteerde Le Mans Classic Clubsport’s onthuld. De auto’s, waarvan er in totaal niet meer dan tien gemaakt worden, zijn gebaseerd op de originele Porsche 911. De tien exemplaren vieren de tien edities van Le Mans Classic, die er de afgelopen jaren zijn georganiseerd.

Wie het geluk heeft één van de auto’s op de kop te kunnen tikken, verlicht zijn portemonnee met ongeveer 250.000 Britse ponden. Dit is omgerekend 285.000 euro. De prijs staat echter niet helemaal vast, want klanten kunnen de auto in verschillende smaken krijgen. Twee, om precies te zijn. Paul Stephens pakt de carrosserie van een originele 911 en maakt er, afhankelijk van de voorkeur van de klant, een Touring of een Lightweight van.

Het onderlinge verschil tussen de twee uitvoeringen is aanzienlijk, vooral als het aankomt op gewicht. In dat opzicht maakt de Lightweight zijn naam meer dan waar, want dit model (970 kg) weegt liefst 105 kg minder dan de 1.075 kg wegende Touring. Dit is te danken aan lichter tapijt en raamwerk, evenals het verwijderen van centrale vergrendeling en automatisch bedienbare ramen.

Qua prestaties levert het echter weinig op. De Lightweight (4,4 seconden) is in een sprint naar de 100 km/u slechts 0,1 seconde sneller dan de Touring (4,5 seconden). In beide gevallen gaat de auto harder dan 280 km/u. Zowel de Touring als de Lightweight worden aangedreven door dezelfde 3,4-liter zescilinder. Het luchtgekoelde motorblok produceert ruim 300 pk. Helemaal ouderwets is de zespitter overigens niet. Het blok heeft o.a. een injectiesysteem van de GT3 RS, nokkenassen naar RS-specificatie, een hergeprogrammeerde ECU en een lichter vliegwiel dat verbonden is aan een Getrag G50-versnellingsbak. Als klap op de vuurpijl heeft de auto een limited slip differentieel.