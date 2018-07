Gemeente Zandvoort: ‘Formule 1 mag best geld kosten’

In Zandvoort raken ze er maar niet over uitgepraat.

Goede F1, Slechte F1. Als een soap blijft de speculatie over een Grand Prix in ons land de gemoederen bezig houden. Niet alleen in de kroeg, maar ook volksvertegenwoordigers zijn er druk mee. Gisteren kwam het onderwerp bij de gemeente van Zandvoort op tafel tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota.

De VVD diende een motie in over het onderwerp en kon rekenen op steun van vrijwel de volledige gemeenteraad. Wat de VVD betreft mag het binnenhalen van de Formule 1 naar Zandvoort best wat geld kosten, aldus fractievoorzitter Martijn Hendriks. Over bedragen werd niet gesproken. De gemeenteraad heeft dan ook voorgesteld dat het College van B en W met betrokken partners moet gaan praten over het financiële plaatje.

Hendriks haalde onder meer de recente overwinning van Verstappen in Oostenrijk aan in zijn speech. Ook benoemde hij Assen, de directe concurrent van Zandvoort. De gemeente in Drenthe heeft er geen behoefte aan om gemeentegeld te gebruiken om de F1 te organiseren. In dat opzicht is de gemeente van Zandvoort een stukje enthousiaster. (via IJmuider Courant)