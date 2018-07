Koop deze ‘Rode Stier’ en beuk Europa aan gort

Durven jullie wel, toch?

Wel, wel, wel, wat hebben we hier? Wie deze zomer van plan is met een aantal vrienden een lollige road trip te ondernemen, hoeft niet verder te zoeken. Het perfecte vervoersmiddel om letterlijk iedereen die je passeert met een verontwaardige blik achter te laten, wordt bij deze in je schoot geworpen.

Nu is de Fiat Multipla (special) per definitie al een toepasselijke auto om toeschouwers dergelijke gelaatstrekken te bezorgen, maar wanneer hij in getransformeerde vorm op de openbare weg verschijnt, weet je zeker dat niemand zich met jouw intellect kan vereenzelvigen. Wanneer je deze auto aanschaft en er daadwerkelijk mee op pad durft te gaan, waan je je waarschijnlijk zelfs in een andere dimensie.

Het is niet bekend wanneer precies de auto deze magnifieke transformatie heeft ondergaan. Kijken we naar de sticker op de voorbumper, dan weten we in ieder geval dat de auto dit jaar nog heeft meegedaan met The Barrel Challenge. Dit betekent dat hij recentelijk nog dwars door Europa aan het knallen was. Sterker nog, de Rode Stier heeft de weeklange proeven blijkbaar heelhuids weten doorstaan.

Diezelde Barrel Challenge bleek echter de zwanenzang voor het huwelijk tussen de huidige eigenaar en de in pluche gehulde Multipla. De nog altijd rijdende Multipla heeft ondertussen 254.189 kilometer achter de rug. Hiervan is een gedeelte verreden met een volgens de eigenaar “heerlijke NIET werkende airco“. Een puntje om rekening mee te houden, maar goed, hoeveel kun je voor verwachten voor zo’n gruwelijk goedkope auto? De wagen kost precies 400 euro’s.

Met dank aan Niels voor deze fenomenale tip!