911 Speedster laat z’n dikke kont zien in Oisterwijk

Het prachtige weer heeft deze dikke Speedster naar buiten gelokt.

Porsche is op dit moment bezig om een nieuwe Speedster klaar te stomen, maar vandaag gaan we even terug naar de eerste 911 Speedster. Spotter @ecnerualcars kwam er namelijk eentje tegen in Oisterwijk, en deze spot is het uitlichten waard.

Tussen de vele varianten van de 911 is de Speedster een unieke verschijning. Met zijn lage voorruit en (even oneerbiedig gezegd) bultrug, kun je deze variant in één oogopslag herkennen. Het is misschien een overbodige variant, maar zo’n Speedster is gewoon übercool.

Wat deze auto (letterlijk) extra dik maakt zijn de brede heupen, die normaliter voorbehouden waren voor de Turbo. Het gros van de Speedsters heeft de Turbo-look, al zijn er ook exemplaren met de smalle heupen. In dit geval is de zeldzamere variant niet de versie die je wil hebben. Want zeg nou zelf: dit is een hele lekkere kont.

Ook al heeft de Speedster brede heupen en wordt deze auto vaak 930 genoemd, het is onderhuids een Carrera 3.2. Dit was de laatste iteratie van de oer-911, voordat de 964 op het toneel verscheen. Dit is een exemplaar mét katalysator, wat betekent dat je ietsje minder vermogen hebt: 217 pk in plaats van 231 pk.

Hier in Oisterwijk zien we de Speedster zoals het hoort: zonder dak. Het dak is vooral een noodzakelijk kwaad bij deze auto. De auto is echt ontworpen als een open auto. Overigens maakt de lichtgewicht dakconstructie de Speedster 70 kg lichter dan de gewone cabrio.

De eerste generatie Speedster was gelimiteerd op 2.104 exemplaren. De latere Speedsters zijn in nog kleinere oplages gebouwd, maar een Speedster is per definitie een zeldzame verschijning. En daarom is het deze zondag de Autoblog Spot van de Week.

